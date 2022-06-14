. Acun Ilıcalı'dan Survivor Ekstra sunucusu Furkan Dede'ye sert sözler!

Survivor yarışması tüm hızıyla devam ederken, yarışmanın kritiği ise Survivor Ekstra'da yapılıyor.Yarışmayı ve yarışmacıları analiz eden programda Furkan Dede, Acun Ilıcalı'yı kızdırdı.Sunucu koltuğunda oturan Furkan Dede'nin Ogeday'ın sakatlığının numara olduğunu söylemesi üzerine Acun Ilıcalı yayına bağlandı.Yayına bağlanan Acun Ilıcalı, Furkan Dede'ye sert sözler söyledi ve samimiyeti ile ilgili şüpheleri olduğunu belirtti.Furkan Dede, Ogeday ile ilgili yaptığı konuşmada 'Yarım yürüyor sonra geliyor kürek çekiyor. Bu nasıl bir sakatlık ya? Ben böyle bir sakatlık görmedim. Koşarak düzelemez bir insan bana sorarsan sakatlığı da bir soru işaretidir.' dedi.Dede'nin yaptığı konuşmanın ardından Acun Ilıcalı canlı yayına bağlandı. Ilıcalı, konuşmasında 'Furkan sen doktor olayına mı soru işareti diyorsun, öyle anlıyorum. Orada bir doktor var adamın mesleği o..' dedi.Furkan Dede ise 'Doktorun kararıyla ilgili bir şeyim yok ki benim, bir problemi varsa 20 parkur sakat şekilde yapması iyileşme sürecine girmesi de kafamda soru işareti' yanıtını vererek iddiasını tekrarladı.lıcalı sözlerine şöyle devam etti:'Risk alırsın aşırı acır ama çıkarsın, ödül de bireysel. Buradaki asıl konu şu, sen bütün konuşmanda düşüncesel zana geçtin. Ogeday'ın düşünceleriyle ilgili zanda geziyorsun devamlı.Yaptığı hareket üzerinden eleştirelim de sen bu yayını seyret suratında son derece agresif tavırla Ogeday'ın hareketlerini niyeti bu diyerek...Bunu yapmayın! Soru işaretin varsa Dominik'i arayın doktorla konuşun! Şu hassas dönemde niyetsel bilgi okuma işini bırakalım. Yarışmacıların hakkına giriyor oluyorsun.'Furkan Dede'nin ısrarla soru işaretinin olduğunu söylemesi üzerine Ilıcalı 'Senin samimiyetin ile ilgili soru işaretim var. Ben soru işaretine takıldım. Soru neymiş? Kardeşim sen adamın sakatlığını sorgulama! Sorgulamayın. Bu son derece yanlış.' dedi.