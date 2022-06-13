. Şevval Sam'dan yıllar sonra gelen itiraf!
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Şevval Sam'dan yıllar sonra gelen itiraf!

Şimdilerde Yasak Elma dizisinde rol alan ünlü oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, verdiği röportajda tüm merak edilenlerini anlattı. Şevval Sam, formda kalma sırrını "Spor falan yapamıyorum ama iyi besleniyorum. Paketli gıdalardan uzak durup, sebze ağırlıklı besleniyorum" sözleri ile açıkladı

Ekleme: 13.06.2022 - 10:10 Güncelleme: 13.06.2022 - 10:11 / Editör: Ozge Selin
Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Ender karakteri ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Şevval Sam, Ömür Sabuncuoğlu'na özel açıklamalarda bulundu. Şevval Sam, karavanı "Prenses"in kendisinden daha ünlü olduğunu söyledi.

Gençlik zamanlarında erkek çocuklarından daha fazla araba merakının olduğun söyleyen Şevval Sam, "Sanayide çalışmayı isterdim. Otomobillere karşı özel bir zevkim vardı. Hala da tamirlerini ben yaparım, lastiklerini değiştiririm." dedi.


Sam, "20'lerim ve 30'larım sıkıntılı geçti. 40'lardan sonra kendimle barıştım ve nasıl biri olduğumu anladım. Bir daha o sallantılı yıllara gitmek istemiyorum. O yıllarda düşe kalka yoruldum ama enerjim hiç kaybolmadı. İhtiyarlamamanın formülü de işte bu!" ifadelerini kullandı.

ŞEVVAL SAM FORMDA KALMA SIRRINI AÇIKLADI

Formda kalma sırrından da bahseden Sam, "Spor falan yapamıyorum ama iyi besleniyorum. Paketli gıdalardan uzak durup, sebze ağırlıklı besleniyorum. 22 yıldır et ve tavuk bırakmam da beslenmemde etkili." şeklinde konuştu.
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