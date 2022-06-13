Serdar Ortaç sahnede bir anda yere yığıldı!

Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları ile mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz gün konser esnasında yaşadığı talihsiz kaza ile yürekleri ağızlara getirdi. Serdar Ortaç, dengesini kaybedip bir anda yere yığıldı. Ünlü şarkıcı, yardımına gelenlere "Bırak ben Gülben miyim?" diyerek dikkat çekti.

Borç ödemesi nedeniyle bu sene şarkı çıkarmadığını açıklayan Ortaç, "Borçlar belimi büktü. 15 milyon TL borç ödedim, çok şükür sıfırlandım" demişti. Serdar Ortaç, şimdide konserde yaşadıkları ile gündeme geldi.



Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz akşam hayranları ile bir araya geldi. Sevilen şarkılarını seslendiren Serdar Ortaç'ın konseri esnasında herkesi korkutan talihsiz bir kaza yaşadı. Ünlü şarkıcı Ortaç konser esnasında sahnede bir anda dengesini kaybedip yere düştü. Görevlilerin yardımıyla yerden kaldırılan Ortaç, konserine kaldığı yerden devam etti.





Tv100'ün haberine göre, Serdar Ortaç o sırada şunları söyledi: "Düştüm abla, ne olacak ya! Ulan düştük iki dakika ne olur yani... Ama nasıl güzel düştüm... Bırak ben Gülben miyim?"



Ortaç'ı izleyenler arasında annesi de vardı. Konser sırasında ses sisteminde de arıza çıktı.



