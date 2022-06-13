. Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban Hurmacı şiddet gördüğünü iddia etmişti... Şoke eden rapor!
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Beyaz Gazete
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Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban Hurmacı şiddet gördüğünü iddia etmişti... Şoke eden rapor!

Eski futbolcu Özer Hurmacı ve eşi Mihriban Hurmacı'nın boşanma ve şiddet davaları gündemden düşmüyor. ''Eşe karşı basit yaralama'' suçundan yargılanan çiftin karşılıklı olarak 1 yıl 6'şar aya kadar hapisleri istendi. Mihriban Hurmacı'nın Özer Hurmacı tarafından şiddet gördüğünü iddia etmeden önce alınan pedagog raporu ortaya çıktı. İddiaya göre öfkesini kontrol edemeyen Mihriban Hurmacı çocuklarına şiddet uyguladı.

Ekleme: 13.06.2022 - 09:54 Güncelleme: 13.06.2022 - 09:56 / Editör: Ozge Selin
Bir dönem Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor forması giyen eski futbolcu Özer Hurmacı, 6 yıllık eşi, ve 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı hakkında 'Astroloji haritasına baktırıp onu aldattığımı söylüyor' iddiasında bulunarak avukatı Esennur Ezgi aracılığıyla boşanma davası açmıştı. Çifti, geçtiğimiz aylarda boşanmaktan vazgeçti. Mihriban Hurmancı, eşi Özer Hurmacı tarafından darbedildiğini iddia etmişti.

BOŞANMA DAVASINA ŞİDDET DAVASI EKLENDİ

Özeer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı karşılıklı olarak birbirinden şikayetçi oldu. Soruşturma sonunda Mihriban Hurmacı'nın "Eşe karşı basit yaralama", "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından 1 yıl 3 aydan 5 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

Özer Hurmacı hakkında ise "Eşe karşı basit yaralama" ve "Tehdit" suçundan 1 yıldan 3 yıl 6 aya kadar hapis istendi.

20 MİLYONLUK DAVA

Mihriban Hurmacı tekrardan Aile Mahkemesi'nde başvurarak 20 Milyonluk boşanma davası açtı. Hurmacı aynı zamanda 100 bin TL nafaka talep etti.

Mahkeme, Özer Hurmacı'nın dava süresince 33 bin TL nafaka ödemesine karar verdi.

Boşanma ve şiddet davası devam ederken çift arasında Mihriban Hurmacı'nın şiddet gördüğünü ileri sürmeden önce alınan pedagog raporu ortaya çıktı.

İddiaya göre Mihriban Hurmacı 5 yaşındaki oğlu E.H. ve 3 yaşındaki kızı E.H.'e şiddet uyguluyordu.

ÇOCUKLARA ŞİDDET UYGULADI İDDİASI

Erkek çocuk E.H., babası Özer Hurmacı'ya ''Annem bana vurdu onun yanında kalmak istemiyorum'' dediği öne sürüldü.

Yine iddiaya göre şiddet gördüğünü söyleyen Mihriban Hurmacı, küçük kızının saçını çektiğini ve iki kardeş arasında tartışma yaşanırken öfkesini kontrol edemeyen anne ayırmak için küçük kızına vurduğu raporda yer aldı.

Çocuklarının velayetini talep eden Özer Hurmacı hayatını onlara uygun şekilde düzenleyebileceğini söyledi.
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