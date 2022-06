Ünlü sunucu ve oyuncu Defne Joy Foster, Kadıköy Caddebostan'da 2 Şubat 2011 tarihinde hayatını kaybetmişti. Defne Joy Foster, bir dönemin en çok konuşulan dizileri arasında yer alan 'Sihirli Annem'de 'Eda' karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Çalıştığı sette görüntü yönetmeni olarak çalışan İlker Yasin Solmaz'la 2008 yılında evlenen Foster, 2011 yılında henüz 35 yaşındayken ne yazık ki hayata veda etmişti. Foster, arkasında da 2009 yılında dünyaya gelen oğlu Can Kılıç Solmaz'ı bırakmıştı. Tüm Türkiye, hem Foster'a hem de küçük oğluna ağlamıştı. Annesinin neredeyse kopyası olan Can, 12 yaşına girdi. Babası İlker Yasin Solmaz ve babasının yeni eşi Beyza Dankal'la birlikte mutlu bir hayat yaşıyor. İşte Defne Joy Foster'in oğlunun son hali...

Sihirli Annem dizisinin Eda'sı olarakhafızlara kazınmış olan ünlü oyuncu Defne Joy Foster'ın, ani ölümü tüm Türkiye'de şok etkisi yaratmıştı. 35 yaşında aramızdan ayrılan oyuncu ardında 2009 yılında dünyaya getirdiği minik oğlu Can Kılıç'ı bırakmıştı. Oğlu Can Kılıç Solmaz'ın son hali ve yaşamı ise şimdilerde merak konusu oldu.Defne Joy Foster 1996 yılında Kral TV ekranlarında tanındı. Enerjisiyle, sempatik tavırlarıyla ve kahkahalarıyla herkesi kendine hayran bırakmıştı.Kral TV'deki DJ'lik serüveninin ardından Ruhsar'la başladığı oyunculuk yolculuğuna Beyaz Yalanlar'la devam etmişti.2003-2006 yılları arasında yer aldığı Sihirli Annem'de Eda karakterine can vermişti.Ölümüyle herkesi yasa boğmuştu! Defne Joy Foster’ın oğlu 12 yaşına girdi! Annesinin kopyası!Foster çalıştığı sette görüntü yönetmeni olarak çalışan İlker Yasin Solmaz'la 2008 yılında evlenmişti.2011 yılında henüz 35 yaşındayken ne yazık ki şüpheli bir şekilde hayata veda etmişti.2014 yılında çıkan adli tıp raporunda ''Astım, alkol ve ilaçlar reaksiyon oluşturarak müşterek nedenle ölüme neden olmuş'' ifadesi yer almıştı.Foster, arkasında da 2009 yılında dünyaya getirdiği oğlu Can Kılıç Solmaz'ı bırakmıştı.Tüm Türkiye hem Foster'a hem de küçük oğluna ağlamıştı.Annesinin neredeyse kopyası olan bu minik adam, şimdi 12 yaşında.Can Kılıç Solmaz, babası İlker Yasin Solmaz ve babasının yeni eşi Beyza Dankal'la birlikte mutlu bir hayat yaşıyor.Can, babasının eşi Beyza Dankal'ın kızı Ceylin'le birlikte büyüyor.İŞTE DEFNE JOY FOSTER'IN OĞLU CAN'IN ŞİMDİKİ HALİ...