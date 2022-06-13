. Kaan Yıldırım Hande Erçel'i unuttu!
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Kaan Yıldırım Hande Erçel'i unuttu!

Kaan Yıldırım ile Hande Erçel ilişkisi sona erdi. Daha önce bir evlilik geçiren ve aşk hayatında oldukça hızlı olduğu bilinen Kaan Yıldırım, Hande Erçel'i de çok çabuk unuttu. Ünlü oyuncu bir mekanda yabancı bir kadınla görüntülendi.

Ekleme: 13.06.2022 - 10:04 Güncelleme: 13.06.2022 - 10:04 / Editör: Ozge Selin
Hande Erçel uzun zaman sevgili olduğu Kerem Bürsin ile ayrıldıktan sonra Halka dizisindeki rol arkadaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başlamıştı. Daha önce Ezgi Eyüboğlu ile bir evlilik yaşayan ve aşk hayatındaki hızıyla tanınan Kaan Yıldırım'ın Hande Erçel'den ayrıldığı iddia edildi. Aşkları yurt dışında belgelenen çiftten Kaan Yıldırım'ın başka bir güzel ile fotoğrafı çıktı.

KAAN YILDIRIM'IN HIZLI AŞK KARNESİ

Ayrılığı Kaan Yıldırım'ın istediği iddia edildi. Ünlü oyuncu önceki akşam bir mekanda, kimliği belli olmayan yabancı bir kadın ile eğlenirken görüntülendi. Bu görüntü de Kaan, Hande'yi çabuk unuttu yorumlarını getirdi.
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