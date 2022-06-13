İrem Derici'den şok paylaşım!

Cem Belevi tarafından ihanete uğradığını açıkladıktan sonra özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Derici, bir sosyal medya kullanıcısının kendisi ile ilgili yaptığı paylaşıma yer verdi

Cem Belevi-İrem Derici çifti, ihanet iddiasıyla ayrıldı. Meslektaşının kendisini manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı haberlerinin ardından sessizliğini bozan Derici, Belevi'ye yönelik isim vermeden hakarete varan bir paylaşım yaptı:



Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler.



"YAZ SONUNA KADAR İREM'İ ŞUTLARIM"



35 yaşındaki şarkıcı, Cem Belevi'nin "Böyle bir şey olabilir mi? Hala kendisini çok seviyorum, hala çok saygı duyuyorum. Asla kendisini aldatmadım. Hiçbir kadını aldatamam, beceremem böyle şeyleri. Aşkımı coşkuyla yaşayan bir insanım" sözleri sonrası ise şu açıklamayı yaptı:



Sıktı artık bu sahtekarlık. A'dan Z'ye şöyle ses kayıtlarıyla mis gibi, ne dersin? 'Yaz sonuna kadar İrem'i şutlarım zaten, şu takvimi bir doldurayım, şimdi kötü çocuk imajı çizemem' mi olsun ilk konuğumuz, yoksa alevler attığın influencer'lar mı, sen seç. Ya da direkt itiraf ettiğin ihanetten de girebilirim mevzuya, bana fark etmez!



İrem Derici, Instagram hesabının story kısmında yine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.



İREM DERİCİ, CEM BELEVİ VE ÖNCEKİ AŞKLARI ÜZERİNDEN KENDİNİ Tİ'YE ALDI



İrem Derici, haziran ayının ilk haftasında sosyal medya hesabında yaptığı Cem Belevi göndermesi sebebiyle gündem olmuştu. Bir Twitter kullanıcısının kendisi ile ilgili yaptığı paylaşıma yer veren ünlü pop müzik şarkıcısı, takipçilerini gülümsetti.



Cem Belevi'nin ihaneti sebebiyle yıkıldıktan sonra kısa sürede toparladığı gözlenen İrem Derici, profesyonel müzik kariyeri boyunca adını Twitter'da arattığını ve yapılan paylaşımları okuduğunu ifade etti.



İREM DERİCİ: "ESKİ ALIŞKANLIKLAR KOLAY BIRAKILMIYOR"



Ünlü şarkıcı bir Twitter kullanıcısının "Eder miyim eder miyim deli miyim affeder miyim?" diyen İrem derici gibi ellinci şansı vermeye gidiyorum" ifadelerine yer verdiği tweet'in ekran görüntüsünü paylaşıp şu notu düştü:



"Old habits die hard! (Eski alışkanlıklar kolay bırakılmıyor) Yaaa 10 senedir en büyük hobim Twitter'da adımı aratmak."