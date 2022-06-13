. Eşkıya'nın aşıkları yeni dizide bir arada!
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Eşkıya'nın aşıkları yeni dizide bir arada!

Pelin Akil Altan'ın Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'ndan sonra rol alacağı dizi belli oldu. Eşkıya hayranlarını heyecanlandıran, Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazsam'ın kadrosuna dahil olan Pelin Akil Altan, yeni sezonun merakla beklenen işi Ben Bu Cihana Sığmazsam'da bomba bir isimle partner olacak.

Ekleme: 13.06.2022 - 23:56 Güncelleme: 13.06.2022 - 23:57 / Editör: Ozge Selin
Pelin Akil Altan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Bahar rolünü oynamıştı. Pelin Alil Altan'ın oynadığı Bahar rolü ile Oktay Kaynarca'nın oynadığı Hızır Reis rolü hikaye gereği birbirlerine hayranlardı ancak Altan'ın dizinin son bölümlerine yakın projeden ayrılması, olası aşk hikayesini de rafa kaldırmıştı. Gerçekleşmesi beklenen bu aşk hikayesi, Oktay Kaynarca'nın heyecan ile beklenen yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazsam'da gerçek olacak. Son olarak Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda rol alan Pelin Akil Altan, Oktay Kaynarca'nın yeni dizisindeki partneri olacak.

AŞKI EDHO'DA DA TADAN İKİ İSİM YİNE AYNI DİZİDE!
Yurt dışı sahneleri de olacak olan dizide EDHO'dan bazı isimlerin de rol alması bekleniyor. Oktay Kaynarca'nın Cezayir rolünü oynayacağı dizide Pelin Akil Altan ise Doktor Firuze rolünü oynayacak.
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