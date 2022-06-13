Ellen DeGeneres'in Bodrum tatili!

İlk bölümü 2003 yılında yayınlanan 'Ellen Degeneres Show', geçtiğimiz haftalarda final yaptı. 19 sezon boyunca birçok farklı ismi konuk alan Ellen, tatil için Türkiye'ye geldi. Ünlü sunucu ve eşi, Bodrum'da bir otelin iskelesine yanaşırken objektiflere yansıdı.

Birkaç yıl önce iş yerinde zorbalık ve hakaret suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Ellen DeGeneres, konuyla ilgili sessizliğini bozmuş ve “Gerçek şu ki, televizyonda gördüğünüz kişi benim. Burada asla olmaması gereken şeyler yaşandı. Kırdığım insanlar olduysa özür dilerim” demişti.



SON BÖLÜMÜ KAYDA ALDILAR



Bu olayların ardından 'Ellen DeGeneres Show' 19 yıllık serüvenin sonlandırdı, final bölümü çekimini yaptıklarını sosyal medya hesabından duyuran ünlü isim, paylaşımına şu notu düştü:



Bu şova başladığımızda iPhone ve sosyal medya yoktu. Dünyanın değişimini birlikte izledik. Amacım birlik olmak ve bir saatliğine gülmekti. Sizlerin hayatına davetli olmak benim için en büyük ayrıcalıktı. Teşekkürler.



"BU ŞOV HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ"



Final bölümüne Jennifer Aniston, Billie Ellish ve Pink'in konuk olduğu 'Ellen DeGeneres Show'un sunucusu DeGeneres, 14 yıllık eşi Portia de Rossi'nin de aralarında bulunduğu kalabalık tarafından ayakta alkışlanarak sahneye çıktı ve duygulandıran veda konuşması yaptı.



Ellen, konuşmasında; "Son gösterimize hoş geldiniz. 19 yıl önce burada karşınıza çıktım ve bunun bir ilişkinin başlangıcı olduğunu söyledim. Ve bugün ise diyorum ki bu bir ilişkinin sonu değil, daha çok küçük bir mola. 20 yıl önce programın bu kadar ilgi göreceğini kimse düşünmemişti. Farklı bir gösteri olduğu için değil, farklı olduğum için. Çok az kanal şovu satın almak istedi ve işte 20 yıl sonra bu muhteşem yolculuğu birlikte kutluyoruz. Bu platform sayesinde insanların hayatlarını değiştirebildik ve bu şov, hayatımı sonsuza dek değiştirdi. Bu şimdiye kadar sahip olduğum en büyük deneyim, hayal gücümün ötesinde" ifadelerini kullandı.



BODRUM'A GELDİ



Programının bitmesinin ardından tatile çıkan dünyaca ünlü ABD'li sunucu ve komedyen, Türkiye'ye geldi. Bodrum’da bir otelin iskelesine yanaşırken görülen Ellen DeGeneres'a eşi Portia de Rossi ve arkadaşı eşlik etti.





Ünlü sunucu, eşi ve arkadaşlarının, otelden tekne ile çıkarak; Bodrum’un mavi ve yeşilin buluştuğu koylarını gezdiği öğrenildi. Bodrum'a ilk kez gelen Ellen DeGeneres, güzel havanın tadını çıkardı. 64 yaşındaki ünlü yıldızın, Bodrum sonrasında özel jeti ile başka bir ülkeye gideceği tahmin ediliyor.



14 YILDIR EVLİLER



1997 yılında eşcinsel olduğunu açıklayan 'Ellen DeGeneres, Portia de Rossi ile 17 Ağustos 2008 tarihinde Beverly Hills’te evlenmişti. Bir dönem ayrılık iddialarıyla gündeme gelen çiftten Portie De Rossi, evliliklerini etkileyen uyuşturucu sorunu yüzünden gizlice rehabilitasyon kliniğine yatmıştı. Rossi, "Evlilik, hayatım boyunca yaptığım en iyi şey" demişti.



