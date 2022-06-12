. Mahsun Kırmızıgül'ün duygulandıran anısı!

'Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuğu, 16 yıl aradan sonra 'Hoş Geldin' adlı yeni albümü ile müzik dünyasına geri dönen Mahsun Kırmızıgül oldu. Kendi parçalarının dışında arabesk, halk müziği ve türküler gibi farklı müzik türlerini de başarıyla seslendiren Kırmızıgül, programın sunucuları Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile birlikte müzik ziyafeti sundu. Şarkı aralarında kariyer yolculuğundan bahseden sanatçı, konu sinemadan açılınca dikkat çeken açıklamalara imza attı."BU BİZİM SON FİLMİMİZ OLABİLİR"2007 yılında 'Beyaz Melek' ile sinemaya adım atan Kırmızıgül; 'Güneşi Gördüm' (2009), 'New York'ta Beş Minare' (2010), Mucize (2015), 'Vezir Parmağı' (2017) ve 'Mucize 2: Aşk' (2019) ile hayatında müzikle birlikte bir diğer tutkusu olan sinemada yolculuğunu sürdürdü. Yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu yazdığı ve rol aldığı 'Beyaz Melek'ten görüntüler yayınlanan ünlü isim, oyuncu kadrosunda yıldız isimleri barındıran yapım hakkındaki sözleriyle herkesi hüzünlendirdi. 'Melek' karakterine hayat veren Yıldız Kenter'in çekimlerin ilk günü yaptığı konuşma, duygu yüklü anların yaşanmasına neden oldu.Usta sanatçının set başlamadan dakikalar önce diğer oyuncularla konuşmak istediğini belirten Kırmızıgül, şu ifadeleri kullandı:Bu filmle ilgili çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bu benim ilk filmim, ilkler unutulmaz. Bu filmin setine çıktığımız dönemleri hiç unutmuyorum. Türkiye'deki ön yargılardan bahsedeceğim. Sinema dünyasında şunu söylüyorlardı, duyuyordum; 'Mahsun pili bitmiş ihtiyarları almış, film çekiyor', 'Bu Mahsun yine türkü mü çığıracak filmlerinde?' Böyle garip garip konuşmalar. Setin ilk gününü hiç unutmam. Yıldız Kenter, 'Canikom sete başlamadan önce bir şey konuşabilir miyiz?' dedi. Kameranın önüne geçti, bütün ekibi toparladım. 'Arkadaşlar bu bizim son filmimiz olabilir. Biz bir hikaye okuduk ve bizi burada birleştiren bu senaryo. Biz yönetmenimize çok inanıyoruz, çok güveniyoruz. O bundan sonra sette bizim Mahsun hocamız. Lütfen sizler de ciddiyetle elinizden gelenin en iyisini yapın. Çünkü ben elimden gelenin en iyisini yapacağım' dedi. Zaten hocanın bana 'Mahsun hoca 'demesi, düşünebiliyor musun?YEDİ EFSANE YAŞAMINI YİTİRDİ"Belki bu bizim son filmimiz" diyen ve 17 Kasım 2019 tarihinde 91 yaşında hayatını kaybeden Yıldız Kenter'in yanı sıra birçok efsanenin art arda vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Türk sinemasının emektar isimleri Gazanfer Özcan (2009), Erol Günaydın (2012), Nejat Uygur (2013), Tomris Oguzalp (2013), Toron Karacaoğlu (2018) ve Erol Demiröz'den (2021) acı haber geldi.'BEYAZ MELEK' YASASIBeyaz Melek, 'yaşlı ve bakıma muhtaç kimselere sağlık ve yerinde bakım hizmeti' konusunu içeren bir kanununun çıkmasına zemin hazırlamıştı. 2008 yılında bakıma muhtaç veya engelli yaşlı anne-babalarına bakan çocuklara yardım yapılmasını öngören ve 'Beyaz Melek Yasası' olarak anılan bu kanun ile yaşlıların ailelerden ayrı huzurevinde yaşamak zorunda kalmasının önüne geçilmesi amaçlandı. 'Şarkılar Bizi Söyler'de unutulmaz filmin sosyal yönüne de vurgu yapıldı.USTALARA SELAM OLSUN"Analar babalar küçücük evlerine, küçücük yüreklerine onlarca torun çocuk sığdırırken, evlatlar koca koca apartman dairelerine, villalarının bir köşelerine, yaşlı ana babalarını sığdıramadılar..." Bir huzurevine terk edilmiş yaşlı ve hasta insanların dramını konu alan Beyaz Melek'in özeti sayılabilecek filmden bu replik, programda bir kez daha ekrana getirildi ve aramızdan ayrılan usta sanatçılar bir kez daha özlemle anıldı."KÜÇÜMSEYENLER BİR ANDA AĞIZ DEĞİŞTİRDİLER"Mahsun Kırmızıgül, ilk sinema tecrübesinde hakkında yapılan olumsuz yorumlar ve filmin elde ettiği büyük başarı sonrası bu yöndeki değerlendirmelerin nasıl tam tersi yöne evrildiğinden de bahsetti. Ünlü oyuncu ve yönetmen, o günlere dair yaşadıklarını şöyle anlattı:Filmin çekimleri bittikten sonra bizim dağıtımcımız tek tek sinema salonlarını arıyor, kaç kopya gidecek diye bekliyoruz. Bize '21 kopya' dendi. Türkiye'de normal bir film 50 kopyayla vizyona giriyor. Bizi ücra köşelerdeki sinemalar istemiş. Fragmanı gönderdikten sonra 161 kopyaya çıktı. Vizyona girdiği dönem en çok izlenen film oldu. 'İhtiyar' dedikleri, küçümsedikleri oyuncular için ağız değiştirerek, 'Bu kadar usta oyuncuyu ben de oynatsam benim filmim de iş yapar' dediler. Gerçekten böyle.İKİ MİLYON BİLETLİ SEYİRCİ!Türkiye çapında toplam 52 hafta vizyonda kalan Beyaz Melek, toplam 2 milyon 32 bin 885 kişiyi sinema salonlarına çekti ve 14 milyon 657 bin 214 TL hasılat elde etti. İlk sinema tecrübesi ile beğeni toplayan Kırmızıgül, aynı yıl başrolünde Şener Şen ve Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı 'Kabadayı'ya (1 milyon 487 bin 991 kişi) 200 bin seyirciden fazla fark attı.