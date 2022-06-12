Çiçek Taksi'nin Manolya'sı asker annesi oldu!

Ünlü oyuncunun oğlu büyüdü, asker oldu.

'Çiçek Taksi' 90'lı yılların efsane dizilerinden biriydi... Dizide Manolya karakterine hayat veren Tuna Arman'ın oğlu Sinan Yıldız askere gitti. Oğlunu gözyaşlarıyla uğurlayan Arman, veda fotoğrafını sosyal medyada paylaştı:



"Güle güle git, güle güle gel oğlum! Kendine iyi bak... Bizim için iyi bak... Baban ve benim için hayattaki en değerlimiz sensin. Seni çok seviyorum"