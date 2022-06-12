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Beyaz Gazete
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Cahide Sonku dizisi geliyor!

Türk sinemasının ilk kadın yönetmen, tiyatro ve sinema oyuncusu Cahide Sonku’nun hayatı dizi oluyor. BKM’nin yapımcılığında çekilecek dizide Sonku’yu kimin oynayacağı merak konusu.

Ekleme: 12.06.2022 - 11:22 Güncelleme: 12.06.2022 - 11:23 / Editör: Ozge Selin
Efsane oyuncu Cahide Sonku’nun yaşamı, BKM’nin yapımcılığında ekrana taşınıyor. Dizi, Eyüphan Erkul’un “Cahide: Melekler Yeryüzünde Yaşayamaz” romanından uyarlanacak.

BAŞROL ARANIYOR

Projenin yönetmen koltuğunda Özcan Alper oturacak. Yapım ekibi, Cahide Sonku’yu canlandıracak oyuncu için arayışa başladı. Dizinin 2023’te yayınlanması planlanıyor.

Cahide Sonku dizisi geliyor!

Cahide Sonku, yönetmenliğini de üstlendiği 1954 yapımı “Beklenen Şarkı” filminde Zeki Müren’le kamera karşısına geçmişti.

Cahide Sonku dizisi geliyor!

Figüran olarak adım attığı oyunculukta şöhretin zirvesine çıkmayı başaran Cahide Sonku, yaşamının bir dönemini de yoksulluk, maddi-manevi acılar ve alkol bağımlılığıyla mücadele ederek geçirdi.

Cahide Sonku dizisi geliyor!

Projenin yönetmen koltuğunda Özcan Alper oturacak.
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