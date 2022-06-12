. Cahide Sonku dizisi geliyor!

Efsane oyuncu Cahide Sonku’nun yaşamı, BKM’nin yapımcılığında ekrana taşınıyor. Dizi, Eyüphan Erkul’un “Cahide: Melekler Yeryüzünde Yaşayamaz” romanından uyarlanacak.BAŞROL ARANIYORProjenin yönetmen koltuğunda Özcan Alper oturacak. Yapım ekibi, Cahide Sonku’yu canlandıracak oyuncu için arayışa başladı. Dizinin 2023’te yayınlanması planlanıyor.Cahide Sonku, yönetmenliğini de üstlendiği 1954 yapımı “Beklenen Şarkı” filminde Zeki Müren’le kamera karşısına geçmişti.Figüran olarak adım attığı oyunculukta şöhretin zirvesine çıkmayı başaran Cahide Sonku, yaşamının bir dönemini de yoksulluk, maddi-manevi acılar ve alkol bağımlılığıyla mücadele ederek geçirdi.Projenin yönetmen koltuğunda Özcan Alper oturacak.