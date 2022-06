. Billur Kalkavan'dan yeni paylaşım!

Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Billur Kalkavan'ın akciğer kanseriyle mücadele ettiği, yönetmen Hamdi Alkan'ın "Canım dostuma acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir. Daima yanındayım" şeklindeki paylaşımı ile ortaya çıkmıştı.Geçtiğimiz ocak ayında koronavirüsü atlatan ünlü oyuncu, “O dönem virüsü normal geçirdim. Daha sonrasında göğsüm sıkışıp, rahat nefes alamadığım için hastaneye gittim. Filmde kanser olduğum ortaya çıktı. Ameliyat olmadım, birkaç yere sıçradığı için genel kemoterapi tedavisi görüyorum. Hiç kafaya takmıyorum” açıklamasında bulunmuştu."DAHA ÇOK UZUN BİR ÖMRÜM VAR"Hayatta her şeyi kabullenmek gerektiğini belirten Kalkavan, “Daha çok uzun bir ömrüm var. Yapacaklarım olacak. Kendi hatalarımı ve doğrularımı gördüm. Daha yeni versiyonla döneceğim. Zaten hastalığın az kaldığını düşünüyorum” şeklinde konuşmuştu."BENİ BU KADAR SEVDİĞİNİZİ BİLMİYORDUM"Moralini yüksek tutan Kalkavan, sevenlerinden gelen "Geçmiş olsun" mesajlarının ardından sosyal medyada paylaşım yapmış, "Hamdi Alkan’ım ziyaretime geldi ve izin istedi, 'Paylaşabilir miyim?' diye. Beni bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum vallahi. Çok mutlu oldum, Allah razı olsun. Ben fotoğrafı biraz düzelttim ama kusura bakmayın. Lütfen aramayın, mesaj atın. Çok yoruluyorum" mesajını yazmıştı."HALA 44.7 KİLOYUM, BANA ÇOK AZ"Hastane odasında çektiği selife ile yeni bir paylaşımda bulunan ve son durumunu açıklayan oyuncu, şu ifadeleri kullanmıştı:Üçüncü kemoterapimi almaya geldim. Bir hafta kadar kalacağım çünkü evde bir türlü kilo almayı başaramıyorum. Hâlâ 44.7 kg ki bana çok az. Doktorum ısrarla kilo almam gerektiğini söylüyor, Buğra başımın etini yiyor. Normalde de iştahlı biri değilim ki nasıl başaracağım bilmiyorum. Bundan sonra bir tur daha kemoretapi var, arada da tetkikler. Bana yazan, arayan, mesaj atan herkese minnettarım. Sizlerin güzel dilekleriyle her gün milyarlarca hücrem iyileşiyor."HER GÜN DAHA İYİYE GİDİYORUM"Sağlık durumunda yaşanan gelişmeleri takipçileriyle paylaşmaya devam eden Kalkavan, Instagram hesabından yeni fotoğrafını yayınlamış ve "Salıdan beri hastanedeyim. Kalmamın sebebi burada iyi bakılıyor olmam. Evde zorlanıyoruz haliyle. Kilo aldım az da olsa. Üçüncü kemoterapiden sonra hiç sıkıntı çekmedim, bulantı falan yok, hafif halsizlik o kadar. Hayatımda hiç bu kadar tembellik yapmamıştım, iyi geldi valla. Her gün daha iyiye gidiyorum, keyfim yerinde, ilginize alakanıza tekrar teşekkürler, iyileşmemdeki en büyük etken çünkü. Herkesi seviyorum, hiçbir şeye kızmıyorum, kabulde ve akıştayım. Böylesi daha kolaymış" mesajını yazmıştı.TABURCU OLDUBu paylaşımından kısa bir süre sonra taburcu olduğunu duyuran Kalkavan, "En büyük dayanağım, hayat arkadaşım, aşkım Buğra Bahadırlı ile üçüncü kemoterapi sonrası bir haftalık yatışım sonrası eve dönüyorum. Tüm şahane hemşirelere, hastanenin tüm personeline tekrar tekrar teşekkürler. 21 Haziran’da tekrar görüşmek üzere. Vallahi özleyeceğim ama evimi de özledim" ifadelerini kullanmıştı."EVE DÖNMEKTEN MUTLUYUM, BİR DE RAHAT UYUYABİLSEM"Şimdilerde evinde dinlenen ünlü oyuncu, sevgilisi Buğra Bahadırlı'nın çektiği pozu takipçileriyle paylaştı. Dinlenmeye çalıştığı görülen Kalkavan, paylaşımına, şu notu düştü:Eve dönmekten memnun musun? Tabii çok bir de rahat uyuyabilsem... Kafamda Julie, bacak arasında Kirpi, ayak ucunda Şanslı, yanı başımda Aslan, yan yatakta Venüs ve YinYeng daha ne olsun. Buğra çekmiş gece fotoyu.