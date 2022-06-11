Ünlü türkücünün konserinde büyük arbede!

Son dönemin en popüler isimlerinden olan Hüseyin Kağıt, geçtiğimiz gün Ankara Sincan'da sahne aldı. Hayranları ile bir araya gelen Hüseyin Kağıt'ın konserinde kavga çıktı. Büyük arbedenin yaşandığı olayda 1 kişi yaralandı. O anlar kameralara yansıdı.

Ankara türkülerinin ünlü ismi Hüseyin Kağıt'ın Sincan'da verdiği konserde ve sonrasında çıkan olaylarda 1 kişi yaralandı.



Ünlü türkücü Hüseyin Kağıt, Ankara'nın Sincan ilçesinde konser verdi. Yoğun ilginin olduğu konser sırasında izleyiciler arasında kavga çıktı. Yaşanan gerginlik konser sonrasına da taşındı.



Konserin ardından çıkan olaylarda da isminin Ö.Z. olduğu öğrenilen bir kişi başından yaralandı. Polis ekipleri çıkan olaylara müdahale etti.





HÜSEYİN KAĞIT KİMDİR?



Hüseyin Kağıt, 1 Ocak 1982'de Ankara'nın Haymana ilçesinde doğdu. İlköğretimini Ankara Sincan'da tamamlayan Hüseyin Kağıt'ın babası aslen Trabzonlu, annesi Haymanalıdır. Hüseyin Kağıt, henüz 10 yaşındayken babasını kaybetti. İlkokuldan sonra ailesinin ekonomik durumunun iyi olmamasından dolayı okuyamayan Hüseyin Kağıt, Çıraklık Okulu elektrik bölümüne gitti, orada 3 sene eğitim gördü. Bu esnada müzikle ilgilendiğinden dolayı çevresindekiler ona bir saz hediye etti.





Böylece kendi kendine saz çalmaya ve müzikle ilgilenmeye başlayan Hüseyin Kağıt'ın müzik piyasasında tanınması 2012'de Özkan Özcan'la beraber okuduğu "Hayatı Tesbih Yapmışım" adındaki şarkının sosyal medyada bir anda 4 ay gibi kısa bir zaman içerisinde 4.5 milyondan fazla tıklanmasıyla oldu. Özellikle Ankara oyun havaları söyleyen ve tarz olarak arabeski de benimseyen Hüseyin Kağıt'ın 200'ün üzerinde şarkısı bulunuyor. Adını duyurmasının ardından birçok alanda çalışmalar yapan Hüseyin Kağıt, radyo ve televizyon programlarına konuk oldu, film müziği, reklam seslendirmesi, dizi müziği, klip ve gazino çalışmalarını bir arada yürüttü.



2013'ten beri medya kuruluşları tarafından yılın halk sanatçısı ödülüne layık görülen Hüseyin Kağıt, Eryaman'da oturuyor. Meltem Kağıt ile evli olan Hüseyin Kağıt, 3 çocuk sahibidir.



