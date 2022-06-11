. Survivor'da sinirler gerildi!
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Survivor'da sinirler gerildi!

TV8 ekranlarının sevilen yarışması 'Survivor', 10 Haziran Cuma akşamı 130'uncu bölümüyle ekranlara geldi. Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Oyun sırasında Hikmet Tuğsuz ile Nagihan Karadere arasında tansiyon yükseldi. Ada konseyinde açıklama yapan Nagihan'ın "Çok çirkin bir teklif aldım" sözleri dikkat çekti.

Ekleme: 11.06.2022 - 13:03 Güncelleme: 11.06.2022 - 13:03 / Editör: Ozge Selin
Çekimleri Dominik'te gerçekleşen ve yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor, bu yıl 'All Star' formatıyla ekranlara geliyor. Evrim Keklik'in elenmesi sonrası 10 yarışmacının kaldığı Survivor 2022'de hızlı eleme dönemi başladı. Survivor'ın son bölümünde haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takımlar, zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda ise eleme potasına giren yarışmacı belirlendi.

RAKİBİNE FARK ATTI

Dokunulmazlık oyununun ilk turunda yarışmacılar adeta canını dişine taktı. Oyuna hızlı başlayan gönüllüler Ogeday, Atakan ve Nisa'nın sayıları ile rakibine fark atıp avantaj yakaladı. Kıran kırana geçen mücadelede ünlüler atağa geçti ve ilk turun kazananı oldu.

İkinci tura ise hızlı başlayan gönüllüler takımı 8-4'lük skor ile rakibini mağlup etti. 1-1'lik eşitlikten dolayı oyun bu kez en iyiler karşılaşmasına kaldı ve kazanan ünlüler takımı oldu.

"POTAYA GİRECEKSİN TIRTSTIN"

Ünlüler takımından Nagihan ile gönüllüler takımından Nisa parkura çıktı. Nagihan, parkurda hata yaptığını iddia eden Hikmet ile oyun sonrası tartıştı.Nagihan'ın söylediği söz Hikmet'i çileden çıkardı. Söylediği kelimenin bir kadına yakışmadığını belirten Hikmet'e, Nagihan, "Sana çok şey yakışıyor. Potaya gireceksin tırstın" cevabını verdi.

NAGİHAN HİKMET'TEN ÖZÜR DİLEDİ

İki yarışmacı arasında sinirler gerilirken sunucu Murat Ceylan olaya müdahale etti. Söylediği kelimeden dolayı Nagihan özür dilerken, yaşanan tartışma ada konseyinde de gündeme geldi.

HİKMET POTAYA GİRDİ

Dokunulmazlık oyununun hemen ardından takımlar eleme adayını belirlemek için ada konseyinde oylama yaptı. Haftanın birinci ve ikinci eleme adayları Ayşe ve Batuhan olarak seçilmişti. Cuma akşamı ise gönüllüler takımında yapılan oylama sonucu en fazla ismi çıkan yarışmacı Hikmet oldu. Potaya giren Hikmet sevenlerinin desteğini beklediğini söyledi.

NAGİHAN ANIL'IN İSMİNİ VERDİ

Ünlülerde performans birincisi seçilen Nagihan, haftanın dördüncü eleme adayını belirledi. Nagihan, seçeceği adaydan özür dilerek, Anıl'ın ismini verdi. Böylece bu hafta Survivor'da eleme potasına giren yarışmacılar; Ayşe, Batuhan, Hikmet ve Anıl olarak belirlendi. Dört yarışmacı için konseyde SMS oylaması tamamlandı. Oylama sonuçları hafta sonu açıklanacak ve adaya veda eden isim belirlenecek.

"ÇOK ÇİRKİN BİR TEKLİF ALDIM"

Hikmet ve Nagihan arasında yaşanan tartışma ada konseyine de taşındı. Acun Ilıcalı’dan söz alan Nagihan, "Çok çirkin bir teklif aldım o teklifi şu an konuşmak istemiyorum. Benim burama geldi. Sms kapansın konu hakkında konuşacağım. Siz bile şaşıracaksınız Acun Bey. Kimsenin kaderini belirlemek istemiyorum. Buradan alnım açık çıkmak istiyorum" dedi.

Nagihan'a karşılık veren Hikmet ise "Ne teklifi aldın Nagihan çık söyle. Ne potaymış ya" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı, konsey sonunda yaptığı açıklamada, Nagihan'ın 11 Haziran Cumartesi akşamı konuyu anlatacağını söyledi.


ELENEN SON İSİM

Survivor'da geçen haftaki eleme adayları; Hikmet, Evrim, Nisa, Anıl'dı. Veda eden ismi Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor'a veda eden son isim Evrim oldu.

"OY ATANLARIN SAYESİNDE BU KADAR KALDIM"

Evrim yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir beş ay geçirdim, iyi ki buraya geldim. Elimden geleni yaptım. Ben buradaki kitabımı kapattım, burada yaşananlar burada kaldı ve ben ülkeme döneceğim. Ben burada elimden geleni yaptım aslında bana oy atanların sayesinde ben bu kadar kaldım" dedi.
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