. Sude Burcu'ya sevgilisi Mert Öcal'dan yorum
  • USD: 17,06 - 17,09
  • EURO: 18,09 - 18,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sude Burcu'ya sevgilisi Mert Öcal'dan yorum

Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen 'Survivor All Star 2022' yarışmasına geçtiğimiz haftalarda veda eden Sude Burcu, tatil pozlarını yayınladı. Kendisinden 13 yaş küçük sporcu (26) ile ilişkisi Survivor adasında tartışma konusu olan Mert Öcal, sevgilisinin paylaşımına kayıtsız kalamadı.

Ekleme: 11.06.2022 - 17:47 Güncelleme: 11.06.2022 - 17:48 / Editör: Ozge Selin
Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor'da aynı dönemde mücadele ettiği Mert Öcal ile sevgili oldukları ortaya çıkan Sude Burcu, yarışmadan elendikten sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Tatil pozlarını yayınlayan Sude'ye, 39 yaşındaki oyuncu sevgilisinden yorum gecikmedi.

All Star'da sergilediği başarılı performans ve aynı dönem yarıştığı Mert Öcal ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen 26 yaşındaki tekvandocu ve zumba eğitmeni, geçtiğimiz haftalarda elendi. Türkiye'ye gelir gelmez soluğu sevgilisinin yanında alan Sude, oyuncuyla çektiği poza kırmızı kalp emojisi koyarak, sosyal medyada yer vermişti. Sude, son paylaşımıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.


MERT'TEN ALEVLİ YORUM

Instagram'da 329 bin takipçisi bulunan Survivor Sude, beyaz şortlu pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Mert Öcal, sevgilisinin 35 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum alan gönderisine, "Vay vay vay" mesajını yazdı ve alev emojisi koydu.

SURVİVOR'I KARIŞTIRAN AŞK ÜÇGENİ!

Survivor'dan önce aşk yaşayan Mert ve Sude, bu ilişkiyi gizli tutmayı tercih etmişti. Evrim Keklik, oyun alanında Sude ve Mert'e "Aranızda bir şey mi var?" diye sorunca gerçekler ortaya çıkmıştı. Mert, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, Sude'ye çiçek hediye etmişti. Sürprize karşılık veren Sude, teşekkür edip, çiçeği almış ve ünlü oyuncunun Sevgililer Günü'nü kutlamıştı.

"BU ADAMLA NELER YAŞADIĞIMI BİLEMEZSİN"

Mert'in bu hamlesi, Nisa Bölükbaşı'nı kızdırmıştı. Gönüllüler adına mücadele eden Nisa, takım arkadaşı Sude'ye "Daha havaalanında 'Seni seviyorum' dedi. 10 saniye sonra senin yanına geldiyse bu içimi yiyor anladın mı?" sözleriyle tepkisini dile getirmişti. Sude ise "Bu çok özel bir konu! Sen benim neden devam ettiğimi bilemezsin. Daha önceden benim bu adamla 8-9 ay neler yaşadığımı bilemezsin" ifadelerini kullanmıştı.


Mert ve Makbule'nin birlikteliğini bildiğini söyleyen Nisa, bildiklerini Sude'ye anlatmıştı. Survivor 2020'de yarışan Makbule Şakalakoğlu da Nisa'ya sarıldığı fotoğrafı yayınlayarak, yakın arkadaşının desteğine karşılık vermişti. Sosyal medyada Mert Öcal'ı takip etmeyi bırakan Şakalakoğlu, birlikte yer aldıkları fotoğrafları da kaldırmıştı.

Kılıçdaroğlu'ndan güldüren sözler: Millet İttifakı'yla Türkiye'yi yöneteceğiz!
CHP'li başkanlar Eskişehir'de buluştu!
AK Parti'li Özhaseki'den 'Siyasete elveda' açıklaması!
Aydın'ı sel vurdu! Aniden bastırdı sokaklar dereye döndü!
Başkan Erdoğan en kısa sürede açacağız diyerek duyurdu! Van'a 38 milyarlık yatırım
Avrupa’da yine PKK paçavraları açıldı! Türkiye’yi hedef alan küstah provokasyon!
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati duyurdu: Gelire Endeksli Senet sisteminde (GES) asgari getiri oranı ne kadar olacak?
Ankara'da sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti! İçişleri Bakan Yardımcısı'ndan açıklama geldi
CHP'li Şişli Belediyesi sokak köpeğinin heykelini dikti
Ukrayna'dan savaş itirafı! Son durumu açıkladılar
İtalya’da kaybolan Eczacıbaşı helikopterinde yeni gelişme! Cansız bedenlere ulaşıldı!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 781 mahalle tüm yabancılar için ikamete kapatıldı! 1 Temmuz'da uygulanacak.
İtalya’da kaybolan Eczacıbaşı helikopterinde yeni gelişme! Neden bulunamadığı ortaya çıktı!
MSB duyurdu! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 220'ye yükseldi.
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin açıklama: Önemli iyileştirmeler çok yakın
Atina’da Efes 2022 paniği! Başkan Erdoğan'ın o sözü gazete manşetlerinde
Necip Hablemitoğlu suikastında FETÖ gerçekleri! Kritik isim gözaltında.
Dünyaya Türkiye teşviki! 'İlgi odağı olacağız'
Bakan Hulusi Akar, Suriye harekatı öncesi Rusya'ya teklifini hatırlattı!
Başkan Erdoğan, Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katılıyor!
'Dayak nasıl atılır' diyerek öğrencisini dövmüştü! Öğretmen hakkında flaş gelişme!

'Dayak nasıl atılır' diyerek öğrencisini dövmüştü! Öğretmen hakkında flaş gelişme!

Et işletme tesisinde mide bulandıran görüntüler...

Et işletme tesisinde mide bulandıran görüntüler...

Meteoroloji'den flaş uyarı! Bu bölgelerde sel tehlikesi!

Meteoroloji'den flaş uyarı! Bu bölgelerde sel tehlikesi!

Yaşadığı ev küçük kızı ölümün kıyısına getirdi!

Yaşadığı ev küçük kızı ölümün kıyısına getirdi!

Süt banyosu skandalında ilginç karar! 'Sonuçta dünyaya reklam olduk' dedi...

Süt banyosu skandalında ilginç karar! 'Sonuçta dünyaya reklam olduk' dedi...

Kadıköy'deki metro saldırganı hakkında şok karar: Kadınlara bıçak çekmişti!

Kadıköy'deki metro saldırganı hakkında şok karar: Kadınlara bıçak çekmişti!