Sude Burcu'ya sevgilisi Mert Öcal'dan yorum

Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen 'Survivor All Star 2022' yarışmasına geçtiğimiz haftalarda veda eden Sude Burcu, tatil pozlarını yayınladı. Kendisinden 13 yaş küçük sporcu (26) ile ilişkisi Survivor adasında tartışma konusu olan Mert Öcal, sevgilisinin paylaşımına kayıtsız kalamadı.

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor'da aynı dönemde mücadele ettiği Mert Öcal ile sevgili oldukları ortaya çıkan Sude Burcu, yarışmadan elendikten sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Tatil pozlarını yayınlayan Sude'ye, 39 yaşındaki oyuncu sevgilisinden yorum gecikmedi.



All Star'da sergilediği başarılı performans ve aynı dönem yarıştığı Mert Öcal ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen 26 yaşındaki tekvandocu ve zumba eğitmeni, geçtiğimiz haftalarda elendi. Türkiye'ye gelir gelmez soluğu sevgilisinin yanında alan Sude, oyuncuyla çektiği poza kırmızı kalp emojisi koyarak, sosyal medyada yer vermişti. Sude, son paylaşımıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.





MERT'TEN ALEVLİ YORUM



Instagram'da 329 bin takipçisi bulunan Survivor Sude, beyaz şortlu pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Mert Öcal, sevgilisinin 35 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum alan gönderisine, "Vay vay vay" mesajını yazdı ve alev emojisi koydu.



SURVİVOR'I KARIŞTIRAN AŞK ÜÇGENİ!



Survivor'dan önce aşk yaşayan Mert ve Sude, bu ilişkiyi gizli tutmayı tercih etmişti. Evrim Keklik, oyun alanında Sude ve Mert'e "Aranızda bir şey mi var?" diye sorunca gerçekler ortaya çıkmıştı. Mert, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, Sude'ye çiçek hediye etmişti. Sürprize karşılık veren Sude, teşekkür edip, çiçeği almış ve ünlü oyuncunun Sevgililer Günü'nü kutlamıştı.



"BU ADAMLA NELER YAŞADIĞIMI BİLEMEZSİN"



Mert'in bu hamlesi, Nisa Bölükbaşı'nı kızdırmıştı. Gönüllüler adına mücadele eden Nisa, takım arkadaşı Sude'ye "Daha havaalanında 'Seni seviyorum' dedi. 10 saniye sonra senin yanına geldiyse bu içimi yiyor anladın mı?" sözleriyle tepkisini dile getirmişti. Sude ise "Bu çok özel bir konu! Sen benim neden devam ettiğimi bilemezsin. Daha önceden benim bu adamla 8-9 ay neler yaşadığımı bilemezsin" ifadelerini kullanmıştı.





Mert ve Makbule'nin birlikteliğini bildiğini söyleyen Nisa, bildiklerini Sude'ye anlatmıştı. Survivor 2020'de yarışan Makbule Şakalakoğlu da Nisa'ya sarıldığı fotoğrafı yayınlayarak, yakın arkadaşının desteğine karşılık vermişti. Sosyal medyada Mert Öcal'ı takip etmeyi bırakan Şakalakoğlu, birlikte yer aldıkları fotoğrafları da kaldırmıştı.



