. Son hali ağızları açık bıraktı!
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Beyaz Gazete
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Son hali ağızları açık bıraktı!

Bir dönemin en popüler yapımlarından olan Çiçek Taksi dizisinde Manolya karakterine hayat vermiş olan Tuna Arman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oğlunun askere gideceğini duyurdu. Tuna Arman'ın son hali ise herkesi şaşırttı.

Ekleme: 11.06.2022 - 20:33 Güncelleme: 11.06.2022 - 20:33 / Editör: Ozge Selin
Birçok başarılı dizi ve film projesinde rol almış olan 90'lı yıllara damgasını vuran Çiçek Taksi dizisinde hayat verdiği Manolya karakteri ile hafızalarda yer edinen oyuncu Tuna Arman'ın oğlu Sinan Yıldız askere gitti. Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Tuna Arman, oğlun Sinan Yıldız'ı gözyaşlarıyla uğurladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Arman, duygusal anlarını takipçileri ile paylaştı. Arman, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Güle güle git, güle güle gel oğlum! Kendine iyi bak... Bizim için iyi bak... Baban ve benim için hayattaki en değerlimiz sensin. Seni çok seviyorum"

Tuna Arman'ın son hali ise sosyal medyada konuşulan konular arasında yerini aldı.
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