. Mustafa Sandal ve Melis Sütşurubun düğününde çok konuşulacak iddalar!
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Mustafa Sandal ve Melis Sütşurubun düğününde çok konuşulacak iddalar!

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurubun düğününde çok konuşulacak iddalar ortaya atıldı. Melis Sütşurubun kardeşi Simge Sütşurup'un düğün hediyesi olarak düdüklü tencere aldığı iddia edildi. Bakalım bu iddalara Sütşurup kardeşler ne diyecek?

Ekleme: 11.06.2022 - 21:10 Güncelleme: 11.06.2022 - 21:12 / Editör: Ozge Selin
Güzelliği ve kıyafetiyle büyülüyen Melis Sütşurup Mustafa Sandal’ın nikah esnasında ayağına basınca çığlık atan Mustafa Sandal’a Melis Sütşurubun kardeşi Simge Sütşurup “ayağında kundura yar gelir dura dura “ adlı şarkıyı okumuş bunun üstüne şahitler ve çiçeği burnunda çiftler kahkaha atmışlar.

Mustafa Sandal ise simge hanıma hem nikaha geç kaldın hem de bu espriyi yapıyorsun diyerek takılmış iddaya göre Simge Sütşurup nikahtan önce 45 dakika odada karın antremanı yaptığı ve bu yüzden nikaha geç kaldığı söyleniyor.

İddaya göre nikahın sonunda Simge Sütşurup kardeşi Melis hanıma çok anlamlı bir hediye vermiş ,bu hediye aile büyüklerinden kalan bir düdüklü tencereymiş. İddaya göre düdüklü tencerenin hikayesini Simge Sütşurup şöyle anlatmış;
“herkesin tenceresi kapalı kaynar”sözünü unutma kardeşim bunun için sana aile yadigarı çelik düdüklü tencere veriyorum demiş.
İki kardeş arasında çok duygusal anların yaşandığı ve simge hanımın bu hediyesinden sonra Melis Sütşurup’un gözyaşlarına hakim olamadığı gözlenmiş.

Geçtiğimiz gün doğum gününü kutlayan Melis Sütşurup yanında düdüklü tenceresini getirerek arkadaşlarına bu tencerenin anlam ve önemini anlatmış.

Düdüklü tencerinin hikayesini dikkatle dinleyen misafirler daha önce hiç böyle bir gelenek duymadık ama çok anlamlı demişler.

Bakalım bu iddalara Sütşurup kardeşler ne diyecek?
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