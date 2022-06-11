. Justin Bieber, yüz felcine yakalandı
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Justin Bieber, yüz felcine yakalandı

28 yaşındaki ünlü isim, bir gözünü kırpamadığını ve yüzünün bir tarafından gülümseyemediğini söyledi.

Ekleme: 11.06.2022 - 10:14 Güncelleme: 11.06.2022 - 10:16 / Editör: Ozge Selin
Kanadalı pop şarkıcısı Justin Bieber, hastalığıyla ilgili hayranlarına açıklama yaptı.

Bieber, yüzünün bir tarafında felç olduğu için konserlerine ara verdiğini duyurdu.

Ramsay Hunt Sendromu'na yakalandı

Hastalığına dair video çeken Bieber, "Yüzümden de gördüğünüz gibi, Ramsay Hunt Sendromu denilen sendroma yakalandım." dedi.

Bieber, kulağındaki ve yüzündeki sinirlere saldıran virüsün, yüzünü felç ettiğini söyledi.

"Yüzümün bu tarafından gülümseyemiyorum"

28 yaşındaki ünlü şarkıcı, "Gördüğünüz gibi, bu gözü kırpamıyorum. Yüzümün bu tarafından gülümseyemiyorum. Bu burun deliği hareket etmiyor." diye konuştu.

"Egzersizleri yapıyorum"

Yüzünün bir bölümünde tam felç olduğunu belirten Bieber, "İyileşeceğim. Yüzümü normale döndürmek için yüz egzersizleri yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Ramsay Hunt Sendromu nedir

Ramsay Hunt sendromu, zona hastalığının kulaklardan birinin yakınındaki yüz sinirini etkilemesiyle ortaya çıkar.

Bu sendrom, etkilenen kulağın olduğu tarafta yüz felci ve işitme kaybına neden olabilir.

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