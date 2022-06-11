. Jennifer Lopez'den yıllar sonra gelen Shakira itirafı!
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Jennifer Lopez'den yıllar sonra gelen Shakira itirafı!

2020 yılında "Super Bowl" devre arasında Shakira ile sahneye çıkan Jennifer Lopez, yıllar sonra konuyla ilgili konuştu. Jennifer Lopez, Shakira hakkında "Onunla sahne almak dünyanın en kötü fikriydi" sözlerini sarf etti.

Ekleme: 11.06.2022 - 20:35 Güncelleme: 11.06.2022 - 20:35 / Editör: Ozge Selin
Jennifer Lopez'in 2020 yılında Kolombiyalı şarkıcı Shakira ile birlikte sahne aldığı "Super Bowl" devre arası şovunun konu edinildiği "Halftime" belgeseli yayınlandı.

Super Bowl'da gerçekleştirilen muhteşem sahne şovu uzunca bir süre konuşulurken Jennifer Lopez, Shakira ile birlikte sahne almaktan memnun olmadığını ifade etti.

Belgeselde, sahneyi Shakira ile paylaşacağı için setinin daha kısa olacağını öğrenen Jennifer Lopez, "Super Bowl" gösterisini neden iki kadının yapmasını istediklerini sorgulayarak, Ulusal Futbol Ligi'nden yetkililere, "Bu ömrümde duyduğum en kötü fikir!" dedi.

Şarkıcı, şovun yöneticileriyle konuşurken, "Altı dakikamız var ve her şarkıdan 30 saniye çalacağız ama mutlaka söylememiz gereken şarkılar var. Bu şov bir dans şölenine dönüşmeyecek. Mesajımızı şarkı söyleyerek dile getirmeliyiz." ifadelerini kullandı. Lopez, her ne kadar gönülsüz de olsa profesyonel davranarak Shakira ile sahneye çıktı.
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