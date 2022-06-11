. Hadise'nin konser hazırlığı!
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Beyaz Gazete
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Hadise'nin konser hazırlığı!

Uzun süredir aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler ile 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda sessiz sedasız nikâh masasına oturan şarkıcı Hadise, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi.

Ekleme: 11.06.2022 - 13:27 Güncelleme: 11.06.2022 - 13:28 / Editör: Ozge Selin
Akşam saatlerinde evi için alışverişe gelen ve neşesinin yerinde olduğu gözlenen Hadise Açıkgöz, uzun süre kaldığı giyim mağazasında yeni sezon ürünleri inceledi.

"BURSA'DA GÜZEL BİR KONSERİMİZ OLACAK"

20 Haziran'da Bursa Açık Hava tiyatrosunda konser vereceğini belirten 36 yaşındaki şarkıcı, "Bu ay sonunda Bursa'da güzel bir konserimiz olacak. Şimdiden hazırlıklarına başladık" açıklamasında bulundu.

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