Aşkları düşman çatlattı!

Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açtığı meslektaş Selin Işık ile bir mekanda görüntülendi. Bir kafede oturan Rıza Kocaoğlu ve Selin Işık, gözlerini birbirlerinden alamadı.

Rıza Kocaoğlu, Çukur dizisinde birlikte rol aldığı Hazal Subaşı ile ilişkisini noktaladı. Rıza Kocaoğlu, kısa bir süre sonra kendisi gibi oyuncu olan Selin Işık'a gönlünü kaptırdı.



Rıza Kocaoğlu ile sevgilisi Selin Işık, geçtiğimiz gün bir mekanda otururken objektiflere yansıdı. Karşılıklı oturan ünlü çift, bol bol birbirlerinin gözlerinin içine bakarak gülümsedi.



RIZA KOCAOĞLU GÖRÜNTÜ ALINMASINDAN RAHATSIZ OLDU



Uzun uzun sohbet eden ünlü çiftten Kocaoğlu, basın mensuplarının görüntü almasından rahatsız oldu ve sevgilisiyle mekanın iç kısmına ilerledi. Çift, sohbetine yeni masalarında devam etti.