. Aşkları düşman çatlattı!
  • USD: 17,06 - 17,09
  • EURO: 18,09 - 18,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Aşkları düşman çatlattı!

Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açtığı meslektaş Selin Işık ile bir mekanda görüntülendi. Bir kafede oturan Rıza Kocaoğlu ve Selin Işık, gözlerini birbirlerinden alamadı.

Ekleme: 11.06.2022 - 20:32 Güncelleme: 11.06.2022 - 20:32 / Editör: Ozge Selin
Rıza Kocaoğlu, Çukur dizisinde birlikte rol aldığı Hazal Subaşı ile ilişkisini noktaladı. Rıza Kocaoğlu, kısa bir süre sonra kendisi gibi oyuncu olan Selin Işık'a gönlünü kaptırdı.

Rıza Kocaoğlu ile sevgilisi Selin Işık, geçtiğimiz gün bir mekanda otururken objektiflere yansıdı. Karşılıklı oturan ünlü çift, bol bol birbirlerinin gözlerinin içine bakarak gülümsedi.

RIZA KOCAOĞLU GÖRÜNTÜ ALINMASINDAN RAHATSIZ OLDU

Uzun uzun sohbet eden ünlü çiftten Kocaoğlu, basın mensuplarının görüntü almasından rahatsız oldu ve sevgilisiyle mekanın iç kısmına ilerledi. Çift, sohbetine yeni masalarında devam etti.
Pençe-Kilit harekat bölgesinde bir askerimiz şehit düştü!
Bakan Nebati: Bizim adayımız belli, kimi yeneceğiz onu merak ediyorum!
Ankara'daki selde bir kişi hayatını kaybetti!
Kılıçdaroğlu'ndan güldüren sözler: Millet İttifakı'yla Türkiye'yi yöneteceğiz!
CHP'li başkanlar Eskişehir'de buluştu!
AK Parti'li Özhaseki'den 'Siyasete elveda' açıklaması!
Aydın'ı sel vurdu! Aniden bastırdı sokaklar dereye döndü!
Başkan Erdoğan en kısa sürede açacağız diyerek duyurdu! Van'a 38 milyarlık yatırım
Avrupa’da yine PKK paçavraları açıldı! Türkiye’yi hedef alan küstah provokasyon!
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati duyurdu: Gelire Endeksli Senet sisteminde (GES) asgari getiri oranı ne kadar olacak?
Ankara'da sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti! İçişleri Bakan Yardımcısı'ndan açıklama geldi
CHP'li Şişli Belediyesi sokak köpeğinin heykelini dikti
Ukrayna'dan savaş itirafı! Son durumu açıkladılar
İtalya’da kaybolan Eczacıbaşı helikopterinde yeni gelişme! Cansız bedenlere ulaşıldı!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 781 mahalle tüm yabancılar için ikamete kapatıldı! 1 Temmuz'da uygulanacak.
İtalya’da kaybolan Eczacıbaşı helikopterinde yeni gelişme! Neden bulunamadığı ortaya çıktı!
MSB duyurdu! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 220'ye yükseldi.
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin açıklama: Önemli iyileştirmeler çok yakın
Atina’da Efes 2022 paniği! Başkan Erdoğan'ın o sözü gazete manşetlerinde
Necip Hablemitoğlu suikastında FETÖ gerçekleri! Kritik isim gözaltında.
'Dayak nasıl atılır' diyerek öğrencisini dövmüştü! Öğretmen hakkında flaş gelişme!

'Dayak nasıl atılır' diyerek öğrencisini dövmüştü! Öğretmen hakkında flaş gelişme!

Et işletme tesisinde mide bulandıran görüntüler...

Et işletme tesisinde mide bulandıran görüntüler...

Meteoroloji'den flaş uyarı! Bu bölgelerde sel tehlikesi!

Meteoroloji'den flaş uyarı! Bu bölgelerde sel tehlikesi!

Yaşadığı ev küçük kızı ölümün kıyısına getirdi!

Yaşadığı ev küçük kızı ölümün kıyısına getirdi!

Süt banyosu skandalında ilginç karar! 'Sonuçta dünyaya reklam olduk' dedi...

Süt banyosu skandalında ilginç karar! 'Sonuçta dünyaya reklam olduk' dedi...

Kadıköy'deki metro saldırganı hakkında şok karar: Kadınlara bıçak çekmişti!

Kadıköy'deki metro saldırganı hakkında şok karar: Kadınlara bıçak çekmişti!