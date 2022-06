Survivor'da ikinci eleme adayı!

Tv8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor, 9 Haziran Perşembe akşamı 129’uncu bölümüyle ekranlara geldi. Dün akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve gönüllüler arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. 10 kişi kalan Survivor'da ilk eleme adayı belirlenmişti. İkinci eleme adayı seçilen yarışmacının iddialı sözleri dikkat çekti.

Çekimleri Dominik'te gerçekleşen ve yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor, bu yıl All Star formatıyla ekranlara geliyor. Evrim'in elenmesi sonrası son 10 kişinin kaldığı Survivor'da hızlı eleme dönemi başladı.



Survivor 2022 All Star son bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da mavi ve kırmızı takımlar, zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda ise eleme potasına giren yarışmacı belirlendi.



KIYASIYA MÜCADELE



Dokunulmazlık parkurunda her iki takım da potaya yarışmacı göndermemek için adeta canını dişine taktı. Oyunun ilk turunda gönüllüler takımı avantajı elde ederek rakibine karşı galip geldi.



GÖNÜLLÜLER İKİNCİ DOKUNULMAZLIĞI DA KAZANDI



İkinci turda ise ünlüler üst üste aldıkları üç sayı ile rakibini yakaladı. Son etapta Nisa'nın Nagihan karşısındaki atışı ile gönüllüler ikinci turu da 8-7 galip bitirdi. Böylece gönüllüler takımı haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazandı. Dokunulmazlık sembolü 6/9 yapıp en kritik final sayısını alan Nisa'ya verildi. Öte yandan gönüllüler sinema keyfi ödülünden de yararlandı.



BİL BAKALIM OYUNUNUN KAZANANI



Yarışmacıların stres attığı ve ödül aldığı Survivor 'Bil Bakalım' oyununda yine kırmızı ve mavi takım eşleşti. Oyun öncesi "Bil Bakalım" oyununu kazanan takımın soğuk kahve ödülünü alacağı açıklandı. Komik diyalogların ortaya çıktığı gecede yarışmacılar Murat Ceylan'ın sorduğu sorulara yakın tahminleri vermeye çalıştı. Rakip takım arkadaşları ile mücadele veren takımlardan en fazla doğru yanıtı veren gönüllüler oldu. Böylece gönüllüler takımı hem dokunulmazlık hem de "Bil Bakalım" oyununun kazananı oldu.



BATUHAN ELEME ADAYI OLDU



Öte yandan dokunulmazlık oyunu sonrasında ada konseyi gerçekleşti. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu sonrasında önceki gece ünlülerde yapılan konseyde eleme adayı Ayşe olmuştu. Bir kez daha kaybeden ünlüler tekrar oylama yaptı. Heyecan dolu anların ekranlara geldiği konseyde ismi yazılan yarışmacılar Anıl ve Batuhan oldu. Üç oy alan Batuhan Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı seçildi.



"HERKESLE ÇARPIŞA ÇARPIŞA İLERLEYECEĞİM"



Potaya giren Batuhan iddialı sözler söyledi:



22'nci haftadayım bu saatten sonra gireceğim potalarda arkama bile bakmak istemiyorum. Benim finale kenardan kenardan gitmek gibi bir niyetim yok herkesle hem bu potada hem de bundan sonra çarpışa çarpışa ilerleyeceğim. Bir sonraki oyunda elimden gelenin bir fazlasını vereceğim. All Star'da güzel bir performansa imza attığımı düşünüyorum. Kendime güveniyorum. Allah'ın izniyle bu potalardan çarpışa çarpışa güzel sonuç elde edeceğim.



ELENEN SON İSİM



Survivor'da geçen haftaki eleme adayları; Hikmet, Evrim, Nisa, Anıl'dı. Veda eden ismi Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor'a veda eden son isim Evrim oldu.



"OY ATANLARIN SAYESİNDE BU KADAR KALDIM"



Evrim yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir beş ay geçirdim, iyi ki buraya geldim. Elimden geleni yaptım. Ben buradaki kitabımı kapattım, burada yaşananlar burada kaldı ve ben ülkeme döneceğim. Ben burada elimden geleni yaptım aslında bana oy atanların sayesinde ben bu kadar kaldım" dedi.