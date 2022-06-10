Şevval Şahin'den aşk açıklaması!

Yiğit Marcus Aral ile ayrılmasından sonra iş insanı Burak Ateş'le adı anılan Şevval Şahin, Çağla Şıkel ve bir markanın iş birliği ile hazırlanan koleksiyonu için podyuma çıktı. Daha sonra basın mensupları ile sohbet eden Şevval Şahin, Burak Ateş sorularına yanıt verdi.

Geçtiğimiz akşam Çağla Şıkel ve ünlü bir markanın iş birliği ile hazırlanan koleksiyon podyumda sergilendi. Son dönemin en popüler isimlerinden olan Şevval Şahin, podyumda yerini aldı. Gece sonunda gazeteciler ile bir araya gelen Şevval Şahin, kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Ünlü manken, "Burada olmak çok keyifli. İlk bu markayı giydiğimde ben tacımı veriyordum. Böyle bir markayı giydiğim için çok mutluyum" şeklinde konuştu.



"Son dönemde siz baş manken oluyorsunuz. Çağla Hanım'ın yeni veliahtı gibi yorumlar geliyor. Siz neler söylemek istersiniz bununla ilgili?" sorusuna yanıt veren Şahin, "Çağla ile birlikte olmak çok güzel benim için. Çağla ile birçok defilede yürüdük. Ben yeni jenerasyonu temsil edenlerdenim" dedi.



Muhabirlerin "İş insanı Burak Ateş ile aşk haberleri çıktı. Neler söylemek istersiniz bununla ilgili?" sorusuna Şahin "Kendisi benim arkadaşım" cevabını verdi.