. Robert De Niro Türkiye'ye geliyor! Tarih netleşti!

'Baba' Robert De Niro Türkiye'ye geliyor! Yıldız oyuncunun 2 günlük İstanbul ziyareti kısa sürede gündem oldu. 'Baba' filmindeki efsanevi rolüyle, 1975'te ilk Oscar'ını kucaklayan Robert De Niro, kurucusu olduğu Uzakdoğu restoranı için İstanbul'a geliyor

'Baba' Robert De Niro Türkiye'ye geliyor! 2 günlük İstanbul ziyaretinin tarihi ortaya çıktı'Baba' filmindeki efsanevi rolüyle, 1975'te ilk Oscar'ını kucaklayan Robert De Niro, kurucusu olduğu Uzakdoğu restoranı Nobu'yu ziyaret etmek için 25 Haziran'da İstanbul'a geliyor.1994 yılında Şef Nobu Matsuhisa ile birlikte kurduğu restoran zinciriyle dünya çapında bir marka yaratan De Niro, geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle İstanbul'daki açılışa gelememişti.Burada geleneksel Japon 'Sake Seremonisi'ne katılacak olan usta aktör, Nobu'nun içinde bulunduğu The Ritz-Carlton Hotel'de konaklayacak. 27 Haziran'a kadar İstanbul'da kalacak olan De Niro, şehirde turistik bir gezi de yapacak.New York'tan dünyaya yayılan efsanevi restoran, İstanbul'daki birinci yılını kutlarken, geçtiğimiz hafta da Türkiye'de ikinci restoranını açtı.Gölköy'de yer alan Loft'un içerisinde konumlanan Nobu, eşsiz lezzetlerini ve ambiyansını Bodrum'la buluşturdu.