Kurt Efe ilk kez görüntülendi!

Stil danışmanı Başak Dizer ile 2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, şimdilerde ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Futbolcular Mehmet Topal, Gökhan Töre, oyuncu çift Burak Yamantürk ve Özge Özpirinçci, önceki gün Tatlıtuğ çiftinin Bodrum Yalıkavak'taki evlerinin plajında görüntülendi. Kıvanç Tatlıtuğ, denizden çıkar çıkmaz soluğu oğlu Kurt Efe'nin yanında aldı. İlk kez objektiflere takılan Kurt Efe'nin babasıyla benzerliği dikkat çekti.

2016 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te nikah masasına oturan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stilist Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe, 15 Nisan tarihinde dünyaya gelmişti. Doğuma giren Tatlıtuğ, gözyaşlarını tutamamış; altın saçlı Kurt Efe'nin adeta babasının kopyası olduğu öğrenilmişti.



Ünlü isim bebeğinin dünyaya gelmesinin ardından Twitter hesabından paylaşım yaparak, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür etmişti:



Kurt Efe'mizi sağlıkla kucağımıza aldık çok şükür. Mutluluğumuz tarifsiz. İsteyen herkese nasip olsun. Başak ve ben tüm güzel dileklerinize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız.



"İKİ İSMİN DE BİZİM İÇİN ANLAMI VAR"



Tercih ettikleri Kurt Efe ismi de sosyal medyada gündem olan çiftten Tatlıtuğ, bu konuyla ilgili olarak, Eşim Başak zaten açıklama yapmıştı. Her iki ismin de bizim için anlamı var. Çok severek koyduk. Sağlıklı, sıhhatli yaşasın. Vatana millete ve anasına babasına hayırlı evlat olsun" şeklinde konuşmuştu.



Ünlü çift, 'Kurt' adı için; 2014 yılında 'Kurt Seyit ve Şura' dizisinde 'Kurt Seyit' karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ'un, başrolü Farah Zeynep Abdullah'la paylaştığı projeden esinlendiği belirtilmişti.



"BÜYÜLÜ BİR ŞEY"



Tüm bunların ardından Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez babalığı anlattı. L'Officiel'e konuşan ünlü oyuncu şunları söyledi:



Diyorlar ki erkekler çocukları doğmadan babalık hissiyatına giremezler. Bende tam tersi oldu. Başak'ın karnının büyüdüğünü hissediyorum. Karnı gözlerimin önünde büyürken benim o hissiyata girememem mümkün mü sence? Dönüşmeye başladım. Çekmiş olduğu sıkıntıyı kendi bedenimde hissetmeye başladım. Büyülü bir şey...



Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün abisi Cem Tatlıtuğ ile Akmerkez'de objektiflere yansıdı. Dövizciden arkadaşının yeni doğan bebeği için altın alan 38 yaşındaki oyuncu, muhabirlerin sorularına yanıt verdi.



"HER GÜN YENİ BİR ŞEY KEŞFEDİYORSUN"



Tatlıtuğ, "Alıştım babalığa, Allah isteyen herkese nasip etsin. Büyütüyoruz, şimdi daha iyi anlıyorsun nasıl büyüdüğünü, hangi şartlar altında büyüdüğünü, evlat sahibi bir insan olarak o empatiyi kurabildik. Tecrübe kazanıyoruz, her gün yeni bir şey keşfediyorsun, yeni bir şey öğreniyorsun. Şimdi bir arkadaşımızın evladı dünyaya geldi. Onu ziyarete gidiyoruz, daha başka anlamlı oluyor. O heyecana bambaşka bir şekilde ortak olabiliyorsun" sözleriyle, duygularını dile getirdi.



"ŞİMDİLİK SARIŞIN AMA HATLARI ANNESİ"



Ünlü oyuncu, meslektaşları Özge Özpirinçi ve Kenan İmirzalıoğlu'nun "Babasına çok benziyor" açıklamaları sonrası, "Kurt Efe kime benziyor?" sorusuna şu cevabı verdi:



Gidiyor geliyor. Anneye gidiyor, bana geliyor. Şimdilik sarışın ama hatları kesinlikle annesi.



TATLITUĞ ÇİFTİNİN EVLERİNİN PLAJINDA GÖRÜNTÜLENDİLER



Futbolcu Mehmet Topal, Gökhan Töre, Burak Yamantürk ve Özge Özpirinçci önceki gün arkadaşları Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin Bodrum Yalıkavak'taki evlerinin plajında görüntülendi. Suya sırayla atlayan ve her defasında birbirlerine 'Atla' diyerek tempo tutan arkadaş grubunun bir hayli keyifli olduğu objektiflere yansıdı.



AŞK TAZELEDİLER



Doğum kilolarından kurtulan Özpirinçci, eşi Burak Yamantürk ile denizde romantik anlar yaşadı. Çift birbirlerini öperek Bodrum'un mavi sularında aşk tazeledi.



DENİZİN TADINI ÇIKARDILAR



Geçtiğimiz günlerde Kurt Efe'yi kucaklarına alan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin keyfine diyecek yoktu. Tatlıtuğ, denizin ortasındaki yüzen iskeleden üç kere atladı. Denizin tadını çıkaran yakın dostlar daha sonra hep beraber iskeleye doğru yüzdü. Tatlıtuğ, kaslı vücuduyla dikkat çekti.



KURT EFE İLK DEFA GÖRÜNTÜLENDİ



Kime benzediği yönünde sosyal medyada anketler yapılan Kurt Efe ilk defa görüntülendi. Kurt Efe'nin sarışınlığı ve yüz hatlarının babası Tatlıtuğ'a benzediği görüldü.



DENİZDEN ÇIKIP OĞLUNU SEVDİ



Kıvanç Tatlıtuğ, denizden çıkar çıkmaz soluğu oğlu Kurt Efe'nin yanında aldı. Oyuncunun, oğlunu anne Dizer ile birlikte uzun uzun sevdiği anlar objektiflere böyle yansıdı.