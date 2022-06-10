Kolpaçino hayranlarına müjde!

3 filmden oluşan Kolpaçino komedi serisi dizi oluyor. Şafak Sezer de Kolpaçino'nun dizi versiyonun da yer alacak. Şafak Sezer dizide başrol olarak sevenleriyle buluşacak.

Şafak Sezer'in 3 filmden oluşan 'Kolpaçino' komedi serisi dizi oluyor. Vizyona girdiği andan itibaren izleyenleri sinema salonlarına çeken seri, dijital platform Exxen'de yayınlanacak. Filmlerin senaristi ve başrol oyuncusu olan Şafak Sezer de dizi versiyonun da yer alacak.



Dizinin cast çalışmaları tüm hızıyla devam ederken dizinin yeni sezonda izleyiciyle buluşması planlanıyor.