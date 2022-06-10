Güzel oyuncudan çok özel açıklamalar!

Dilan Çiçek Deniz, oyunculuk hayatına dair merak edilenleri açıkladı. Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, kendisine en keyif veren anları da dile getirmeyi ihmal etmedi.

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Magnet Quarterly Dergisi'nde kapak oldu. Oyunculuk hayatına dair merak edilenleri anlatan Deniz, "Sizi hiç tanımayan birine kendinizi nasıl anlatırdınız?" sorusuna "Anlatmak için anlamış olmam lazım kendimi tam olarak. İlla da anlat derseniz şiirlerle anlatırdım kendimi" yanıtladı. Vaktini geçirmekten en haz aldığı anlardan da bahseden oyuncu, 'Çoğunlukla çalışıyorum, hatta bazen hiç durmadan çalışıyorum ve bundan keyif alıyorum. Çalışmadığım zamanlarda da uyumaktan çok keyif alıyorum' dedi.