Edis ile samimi dansı olay olmuştu! Şarkıcı Zeynep Bastık ve Tolga Akış boşanıyor! İşte ayrılık sebebi...

Pop müziğin yükselen yıldızı ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, menajer sevgilisi Tolga Akış'la 7 Temmuz 2021'de Çeşme'de evlenmişti. Zeynep Bastık ve Tolga Akış cephesinden kötü haber geldi. Ünlü çift boşanma kararı aldı. Şoke eden ayrılığın perde arkası ise ortaya çıktı. İşte Zeynep Bastık'ın eşinden ilk açıklamalar...

Yaptığı cover'lar ile adından sıklıkla bahsettiren şarkıcı Zeynep Bastık 2 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla gündeme geliyor. Bastık, sevgilisi Tolga Akış ile geçtiğimiz Temmuz ayında hayatını birleştirmişti. Ancak evlenmelerinin üzerinden daha 1 yıl geçmeden ünlü çift boşanma kararı aldı.



Pop müziğin son dönemde yıldızı parlayan ismi Zeynep Bastık, menajerliğini de yapan reklamcı Tolga Akış'la 3 yıllık beraberliğin ardından 7 Temmuz 2021'de Çeşme'de evlenmişti.



Ünlü çiftin cephesinden şaşırtan bir haber geldi. Hürriyet'te yer alan habere göre Tolga Akış ve Zeynep Bastık boşanma kararı aldı.



Güzel şarkıcı Zeynep Bastık, evliliği bitirmek konusunda eşiyle anlaşmaya vardı. Basrık ardından birlikte yaşadıkları Levent'teki evden ayrıldı ve kendine Ulus'ta bir daire kiraladı.



Geçtiğİmiz yıl Temmuz ayında evlenen çift, evliliklerinde 1 yılı doldurmadıkları için kanunen anlaşmalı boşanma davası açamıyor.



Ünlü çiftin bu yüzden mahkemeye temmuz ayında başvuracağı öğrenildi.



Zeynep Bastık, sosyal medya hesabı Instagram'dan boşanma haberlerini doğruladı. Bastık, " Birbirimizin hayatından çıkmıyor, sadece şekil değiştiriyoruz" dedi.



Boşanma iddiasını doğrulayan Tolga Akış, evlilik birliğini yürütemediklerini, ancak aralarında bir sorun olmadığını söyledi.



Tolga Akış, "Evet, iddia doğru. Biz boşanma kararını bir süre önce almıştık ama evden yeni taşındı. Aramızda dargınlık, küskünlük yok. Husumet asla yok. Evlilik herkesin kaldırabileceği bir şey olmayabilir.



Benim hayatta en yakın arkadaşım Zeynep. Onun en yakın arkadaşı da benim. Birlikte çalışmaya devam ediyoruz, iki günde bir buluşuyoruz. Geleceğe yönelik planlarımız da var. Biz bambaşka bir bağ yaşıyoruz. Eş olmanın ötesinde bir ilişkimiz var" ifadesini kullandı.



BİZDEN İHANET ÇIKMAZ



Tolga Akış, boşanmaya ihanetin mi yol açtığı sorusunu şöyle yanıtladı:



"Biz evlilik işini kıvıramadık. Hiç aramız bozulmasın, tartışmayalım dedik. Mutlaka ihanet yüzünden bittiğini söyleyenler olacaktır. Ama benden de Zeynep'ten de öyle bir şey çıkmaz."



Ünlü şarkıcı Edis ile meslektaşı Zeynep Bastık'ın geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan dans videosu sosyal medyada gündem olmuştu.