. Britney Spears'ın eski kocası düğünü bastı! 55 saat evli kalan eski koca gözaltına alındı!
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Beyaz Gazete
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Britney Spears'ın eski kocası düğünü bastı! 55 saat evli kalan eski koca gözaltına alındı!

Sam Asghari ile evlenen pop yıldızı Britney Spears düğünde tatsız bir olay yaşadı. Spears’ın eski eşi Jason Alexander törene zorla girmeye çalışması düğünün önüne geçti. Eski koca çıkardığı arbede sonrası gözaltına alındı.

Ekleme: 10.06.2022 - 11:15 Güncelleme: 10.06.2022 - 11:16 / Editör: Ozge Selin
Britney Spears ve nişanlısı Sam Asghari'nin evleneceği bilgisi gündeme bomba gibi düştü. TMZ'nin haberine göre; 40 yaşındaki şarkıcı ile 28 yaşındaki oyuncu ve fitness eğitmeni, yakın çevrelerinden oluşan yaklaşık 100 kişinin önünde dünyaevine girdi.

Spears'ın erkek kardeşi Bryan'ın nikaha katılacağı bilinirken ebeveynleri Jamie ve Lynne Spears ile kız kardeşi Jamie Lynn'in ise katılması beklenmiyordu. Düğüne eski kocasının yaptıkları damga vurdu.

"O BENİM TEK EŞİM"
Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears’ın sevgilisi Sam Asghari ile Los Angeles’te düzenlenen düğününe, şarkıcının 2004’te 55 saat evli kaldığı Jason Alexander’ın evliliği engelleme girişimi damga vurdu.

Spears’ın eski eşi Jason Alexander düğünü basarak olay çıkardı. Olayın ardından gözaltına alınan Alexander’ın polise “O benin ilk eşim, tek eşim. Düğünü durdurmak için geldim” dediği belirtildi.
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