. 27 yıl sonra gelen itiraf!
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Beyaz Gazete
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27 yıl sonra gelen itiraf!

Şarkıcı Ege, 1995 yılında Yaz Aşkım adlı bir şarkı yayımlamıştı. Gökay Kalaycıoğlu'nun programına konuk olan Ege, Yaz Aşkım şarkısının izinsiz şekilde Yunanistan'da kullanıldığını söyledi ve hukuki süreç hakkında itirafta bulundu.

Ekleme: 10.06.2022 - 23:11 Güncelleme: 10.06.2022 - 23:12 / Editör: Ozge Selin
Şarkıcı Ege, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu YouTube'de yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Uzun zamandır müzik piyasasında olmayan Ege, 1995 yılında Yaz Aşkım adlı bir hit çıkarmıştı. Bu şarkısı hakkında itiraflarda bulunan Ege, kendisine ait olan bestenin Yunanistan'da izinsiz olarak kullanıldığı belirtti ve hukuki süreç hakkında bilgilendirme yaptı.

Ege, "Yıllar önce Yaz Aşkım isimli şarkım Yunanistan'da kullanılmış. 2010 yılında da bir dergide eleştirmen 'Ege'nin Yaz Aşkım isimli şarkısının orijinali dinlemek isterseniz bu albümde mevcut' demişti. Tarih böyle değişiyor. Sen bir Türk'ü bu şarkının bir Türk bestecisine ait olduğuna ikna edemiyorsun. Şarkının Yunan bestecisine ait olduğunu söylemeleri beni delirtti ve dava açtım. Davayı kazandım" ifadesini kullandı.


Dava süreci hakkında da konuşan Ege, hislerini de şu sözlerle anlattı:

"Yunanistan'a o şarkının bir Türk bestecisi Ege'ye ait olduğu tescillendi. Tarihi değiştirmemek için bu çok önemli. Bu dava yıllardır sürüyor. Son duruşmamız 26 Mayıs'ta idi. Eylül ayında da karar duruşması olacak. Hakim şarkıyı üstüme tescilledi ama tazminatına gerek duymadı. Gerekçe olarak zaman aşımı olduğu söylendi. Oysa ki Yunanistan'da zaman aşımı 20 yılmış. Dava sürecinde şarkıyı reklam kampanyasında bir kere daha kullandılar. Çok ciddi bir ekonomik değeri var. Aynı adama bu sefer de Yunanistan'da dava açtık. 2010 yılında Türkiye'de açtık, 2012 yılında kazandık. Beste bize ait olduğu için Yunanistan'da bir hakkımız doğdu. Hem telifin hem de tazminatın alınması için dava açtık. Dava süreci 10 yıldır sürüyor. Çok sinir bozucu bir durum. Kendi ülkemde şarkının kabul edilmeyerek bir Yunanlıya mal edilmesi beni delirtti."
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