2 ünlü oyuncu aynı projede!

Hande Doğandemir ile İsmail Hacıoğlu, ‘49' isimli sinema filminde rol alacak.

Hande Doğandemir ile İsmail Hacıoğlu, '49' isimli sinema filminde rol alacak. Hatay sınırında çekilecek filmde DEAŞ terör örgütünün Musul'da bulunan Türkiye konsolosluğunu kuşatmasıyla 49 kişinin rehin alınması anlatılacak. Bir davette ortaya çıkan Doğandemir, gerçek bir hikayeye dayanan filmle ilgili detay vermekten kaçındı.



Yazın tatil yapmak yerine çalışacağını söyleyen oyuncu, "Her şey yolunda. Yakında bir şeyler olacak: Bir sinema filmi projemiz var. Onun dışında da bir şeyler var. Yazın çalışacağım gibi görünüyor. Fırsat bulursam tatile gideceğim ama plan yapmadım" dedi.