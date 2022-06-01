. Özge Özpirinçci muhabirlere sitem etti!
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Beyaz Gazete
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Özge Özpirinçci muhabirlere sitem etti!

Kızı Mercan ile tatil sezonunu Bodrum'da açan ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, bir alışveriş merkezinden çıkarken objektiflere yansıdı. Görüntülendiğini fark eden Özge Özpirinçci, "Kucağımda bebeğim var, çekmeyin" muhabirlere sitem etti.

Ekleme: 1.06.2022 - 22:11 Güncelleme: 1.06.2022 - 22:12 / Editör: Ozge Selin
Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, minik kızı Mercan ile birlikte Bodrum sezonunu açtı. Bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülenen ünlü oyuncu, basın mensuplarına 'Kucağımda bebeğim var, çekmeyin' diyerek sitem etti.

Özge Özpirinçci, meslektaşı Burak Yamantürk ile nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz aralık ayında da kızı Mercan'ı dünyaya getirmişti. Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte kızı Mercan'la birlikte Bodrum'a gelen Özge Özpirinçci, bir alışveriş merkezinden çıkarken objektiflere takıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlamayan Özpirinçci, basın mensuplarından görüntü çekmemelerini istedi.

Kucağında bebeğiyle aracına giderken görüntülenen ünlü oyuncuya bazı hayranları anneliğin yakıştığını söyledi. Bebeğini araca bindiren Özge Özpirinçci, uzun süre bebek arabasını kapatmaya çalıştı. Makyajsız hali ile objektiflere takılan Özpirinçci, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından da makyajsız fotoğrafını paylaşmış ve gündem olmuştu.

Özpirinçci'nin doğumdan sonra fazlasıyla kilo verdiği dikkatlerden kaçmadı.
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