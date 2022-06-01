. Özge Gürel'den doğum günü mesajı!
  • USD: 16,39 - 16,42
  • EURO: 17,57 - 17,60
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Özge Gürel'den doğum günü mesajı!

Son olarak Can Yaman ile 'Bay Yanlış' adlı dizide rol alan ve uzun süredir ekranlardan uzak olan Özge Gürel'in kendisi gibi oyuncu sevgilisi Serkan Çayoğlu, 35 yaşına bastı. Güzel oyuncu, evlilik hazırlığı yaptığı Çayoğlu'nun yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutladı.

Ekleme: 1.06.2022 - 09:23 Güncelleme: 1.06.2022 - 09:23 / Editör: Ozge Selin
2015 yılında 'Kiraz Mevsimi' adlı dizinin setinde tanışan daha sonra arkadaşlıkları aşka dönüşen Serkan Çayoğlu-Özge Gürel çiftinin mutlu birliktelikleri devam ediyor. Altı yıldır birlikte olan ünlü çift, geçtiğimiz aylarda evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

ABD'DE EVLİLİK TEKLİF ETMİŞTİ

Yaz aylarında çıktıkları Amerika tatilinde Özge Gürel’e sürpriz yaparak evlenme teklif eden Serkan Çayoğlu, “evet” yanıtıyla havalara uçmuştu. Serkan Çayoğlu'nun sevgilisi Özge Gürel'in parmağına taktığı özel tasarım pırlanta yüzüğün fiyatının ise 370 bin lira olduğu öğrenilmişti.

"HABERLER DOĞRU"

Evlilik teklifinin ardından uzun yıllardır birlikte olan oyuncu çiftin, yaz aylarında nikah masasına oturacağı iddia edilmişti. Konuyla ilgili ilk açıklama ikiliden Özge Gürel'den gelmişti.


‘Hayaller ve Hayatlar’ dizisinin çekimlerinde objektiflere yansıyan Gürel, konuyla ilgili; "Evet doğrudur. Yazın olacak ama tarihi net olarak belli değil. Serkan’ın işleri yeni bitti. Benim işim yeni başladı. Bir türlü bir araya gelip organizasyon yapmadık" ifadelerini kullanmıştı.

DÜĞÜN İÇİN PROJELERİNİ İPTAL Mİ ETTİ?

Tüm bunların ardından Çayoğlu, muhabirlerin; “Özge Gürel ile evlilik hazırlığından dolayı projeleri iptal ettiğiniz haberler çıktı. Neler söylemek istersiniz?” sorusuna yanıt vermişti. Yakışıklı oyuncu, konuyla ilgili; “Evet, düğün ile çakıştığı için projeyi iptal etmek durumunda kaldım. Daha güzel sürprizlerim var. Düğün hazırlıklarımız devam ediyor” açıklamasını yapmıştı.

ÖZGE AŞKA GELDİ

Düğün ile ilgili detay vermekten kaçınan çiftten Serkan Çayoğlu, dün 35 yaşına bastı. Özge Gürel de uzun yıllardır aşk yaşadığı oyuncunun yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutladı.

Birlikte verdikleri pozları paylaşan güzel oyuncu, gönderisine; "Uf midemde hep kelebekler hep bir karın ağrısı. Çok aşığım sevgilim. Bu hep böyle gidecek muhtemelen, yapacak bir şey yok. İyi ki doğdun hep ol hep" notunu düştü.

Ünlü ismin paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB Kirazlı-Halkalı Metro Hattının inşaatını durdurdu!
Çin'den Türkiye'nin NATO'daki vetosuyla ilgili analiz: Türkiye eşsiz rolünü gösteriyor
Macron'dan skandal açıklama! 'Türkiye'nin kınanması gerekiyor'
Kadır Şeker davasında flaş gelişme! Yargıtay verilen cezayı fazla buldu!
CHP'li belediyede tecavüz skandalı! Sel mağduru kadın otel odasında dehşeti yaşadı!
MİT 6 kişilik suikast hücresini çökertti! İşte hedeflerindeki isimler
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Milliyetçiyim diye geçinen Mansur Yavaş'ın Ankarası'nda bayrak yok!
HDP'li Pervin Buldan ittifak ortağı Meral Akşener'e özendi!
CHP'li Aylin Nazlıaka: Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu!
İttifak ortağından CHP'li belediyeye tepki!
İnlerine girildi! 4 terörist daha etkisiz hale getirildi!
İbrahim Kalın: Sınırlarımızı korumak için kimseden izin alacak değiliz!
Provokatör yine iş başında! Taksimde toplandılar!
Bakan Çavuşoğlu imza attı! 'Türkiye' tescillendi!
PKK'da çözülme hızlandı! 3 örgüt mensubu teslim oldu!
Bakan Yanık'tan Bolu Belediye Başkanı Özcan'a tepki!
Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Şengül Altan Arslan'ın İBB'deki görevi son buldu!
Mahkemeden Tunç Soyer’e kötü haber
Meclis'te 'Semra Güzel' hamlesi! Vekilliği düşecek
Google dijital telif anlaşması için masaya oturacak! Türkiye'den flaş açıklama!

Google dijital telif anlaşması için masaya oturacak! Türkiye'den flaş açıklama!

Kripto dolandırıcılarının korkulu rüyası!

Kripto dolandırıcılarının korkulu rüyası!

Manisa'da su kuyusunda petrol bulundu!

Manisa'da su kuyusunda petrol bulundu!

DSÖ açıkladı! 1400'den fazla maymun çiçeği vakası görüldü!

DSÖ açıkladı! 1400'den fazla maymun çiçeği vakası görüldü!

Meteoroloji yine uyardı! Hafta boyunca etkili olacak!

Meteoroloji yine uyardı! Hafta boyunca etkili olacak!

Ayçiçeği savaşın etkisinde! Üretimi dünyada düşüyor Türkiye’de artıyor

Ayçiçeği savaşın etkisinde! Üretimi dünyada düşüyor Türkiye’de artıyor