Özge Gürel'den doğum günü mesajı!

Son olarak Can Yaman ile 'Bay Yanlış' adlı dizide rol alan ve uzun süredir ekranlardan uzak olan Özge Gürel'in kendisi gibi oyuncu sevgilisi Serkan Çayoğlu, 35 yaşına bastı. Güzel oyuncu, evlilik hazırlığı yaptığı Çayoğlu'nun yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutladı.

2015 yılında 'Kiraz Mevsimi' adlı dizinin setinde tanışan daha sonra arkadaşlıkları aşka dönüşen Serkan Çayoğlu-Özge Gürel çiftinin mutlu birliktelikleri devam ediyor. Altı yıldır birlikte olan ünlü çift, geçtiğimiz aylarda evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.



ABD'DE EVLİLİK TEKLİF ETMİŞTİ



Yaz aylarında çıktıkları Amerika tatilinde Özge Gürel’e sürpriz yaparak evlenme teklif eden Serkan Çayoğlu, “evet” yanıtıyla havalara uçmuştu. Serkan Çayoğlu'nun sevgilisi Özge Gürel'in parmağına taktığı özel tasarım pırlanta yüzüğün fiyatının ise 370 bin lira olduğu öğrenilmişti.



"HABERLER DOĞRU"



Evlilik teklifinin ardından uzun yıllardır birlikte olan oyuncu çiftin, yaz aylarında nikah masasına oturacağı iddia edilmişti. Konuyla ilgili ilk açıklama ikiliden Özge Gürel'den gelmişti.





‘Hayaller ve Hayatlar’ dizisinin çekimlerinde objektiflere yansıyan Gürel, konuyla ilgili; "Evet doğrudur. Yazın olacak ama tarihi net olarak belli değil. Serkan’ın işleri yeni bitti. Benim işim yeni başladı. Bir türlü bir araya gelip organizasyon yapmadık" ifadelerini kullanmıştı.



DÜĞÜN İÇİN PROJELERİNİ İPTAL Mİ ETTİ?



Tüm bunların ardından Çayoğlu, muhabirlerin; “Özge Gürel ile evlilik hazırlığından dolayı projeleri iptal ettiğiniz haberler çıktı. Neler söylemek istersiniz?” sorusuna yanıt vermişti. Yakışıklı oyuncu, konuyla ilgili; “Evet, düğün ile çakıştığı için projeyi iptal etmek durumunda kaldım. Daha güzel sürprizlerim var. Düğün hazırlıklarımız devam ediyor” açıklamasını yapmıştı.



ÖZGE AŞKA GELDİ



Düğün ile ilgili detay vermekten kaçınan çiftten Serkan Çayoğlu, dün 35 yaşına bastı. Özge Gürel de uzun yıllardır aşk yaşadığı oyuncunun yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutladı.



Birlikte verdikleri pozları paylaşan güzel oyuncu, gönderisine; "Uf midemde hep kelebekler hep bir karın ağrısı. Çok aşığım sevgilim. Bu hep böyle gidecek muhtemelen, yapacak bir şey yok. İyi ki doğdun hep ol hep" notunu düştü.



Ünlü ismin paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.



