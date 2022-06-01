. Özer Arkun'a beraat!
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Özer Arkun'a beraat!

Rubato grubunun solisti Özer Arkun, kız arkadaşı B.Y.'ye karşı 7 suç işlediği iddiasıyla yargılanıyordu. Mahkeme Özer Arkun'un 5 suçtan beraatine karar verdi.

Ekleme: 1.06.2022 - 22:20 Güncelleme: 1.06.2022 - 22:21 / Editör: Ozge Selin
Rubato'nun solisti Özer Arkun'un davasında karar çıktı. Mahkeme, 2 suçtan Arkun'u toplamda 15 bin 750 lira adli para cezasına çarptırırken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verdi. Arkun, müşteki B.Y.'nin beyanlarının haricinde dava dosyasında somut delillerin olmadığı gerekçesiyle 5 suçtan ayrı ayrı beraat etti.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Özer Arkun ve müşteki B.Y. katılmadı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma savcısı önceki celse açıkladığı mütalaasını tekrar etti. Taraf avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından mahkeme davayı karara bağladı.

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARI

Mahkeme heyeti, sanık Özer Arkun'un 'Kasten basit yaralama' suçundan 10 bin 500 lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi. Heyet sanığın mahkemedeki davranışlarını dikkate alarak adli para cezasıyla ilgili hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Heyet, 'Hakaret' suçundan sanığın 5 bin 250 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına ve bu ceza için de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.
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