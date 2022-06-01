. Johnny Depp-Amber Heard davasında juri kararını verdi!
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Beyaz Gazete
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Johnny Depp-Amber Heard davasında juri kararını verdi!

Dünya kamuoyunun ilgisini üzerinde toplayan Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki karalama davasında sona gelindi. Jüri üyeleri 14 saat düşündükten sonra jüri, Heard'ün eski eşi Depp'e iftira attığına ve Heard'ün Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

Ekleme: 1.06.2022 - 22:47 Güncelleme: 1.06.2022 - 22:48 / Editör: Ozge Selin
Ünlü aktör Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasında dünyanın pürdikkat izlediği davada son... Jüri üyelerinin karar verdiği ve hükmün az sonra açıklanacağı öğrenildi... ABD'nin Virginia eyaletinde görülen davada jüri üyeleri altı hafta boyunca Depp-Heard çiftinin biten evliliği sırasında yaşadıklarını dinledi.

Johnn Depp, 2018 yılında Amerikan medyasında yer alan makalesi nedeniyle Heard'e 'karalama' davası açmış ve 50 milyon dolar tazminat talebinde bulunmuştu. Heard ise karşı hamlede bulunarak 100 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

JÜRİNİN KARARLARI AÇIKLANDI

Oy birliğiyle alınan kararda;

- Jüri Heard'ün eski eşi Depp'e iftira attığına

- Jüri karalama davasında Heard'ün Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine

- Jüri, Depp'in eski eşi Heard'e iftira atmadığına

Ayrıca Jüri bazı açılardan Heard lehinde de karar verirken, 2 milyon dolar ödemesine karar verdi.

JHONNY DEPP DURUŞMAYA KATILMADI

Johnny Depp, planlı iş anlaşmaları nedeniyle duruşmaya katılmadı. Depp'e yakın bir kaynak Amerikan yayın kuruluşu CNN'e verdiği bilgide, Depp'in duruşmayı Birleşik Krallık'tan takip ettiğini söyledi.

MAHKEME DIŞINDA 'JHONNY JHONNY' TEZAHÜRATLARI

Mahkeme salonu dışında ünlü yıldızın hayranları "Johnny Johnny" tezahüratları yaptı.
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