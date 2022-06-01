Hande Soral'dan doğum sonrası ilk paylaşım!

Oğulları Ali'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan Hande Soral-İsmail Demirci çifti, hastane odasında ailece kamera karşısına geçti. 35 yaşındaki güzel oyuncu bu karelerden bazılarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Son olarak 'Bir Zamanlar Çukurova'da 'Ümit' karakterine hayat veren Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren ve magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Hande Soral ile İsmail Demirci'den geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmişti.



HAMİLELİĞİNİ BÖYLE DUYURMUŞTU



Eşi ile objektif karşısına geçen Soral, elindeki ultrason görüntüsüyle hamile olduğunu duyurmuştu. Aynı pozu kendi Instagram hesabından da yayınlayan İsmail Demirci'nin 'dad' (baba) yazılı şapkası dikkatlerden kaçmamıştı.



Ardından aileleri ve yakın arkadaşlarıyla bir parti düzenleyen çift, bebeklerinin cinsiyetini açıklamıştı. Bu anları Instagram hesabından yayınlayan Hande Soral, oğlu olacağını ve Ali ismini vereceklerini, "Ali Demirci geliyor" notuyla duyurmuştu.



ANNE-BABA OLDULAR



Heyecanları günden güne büyüyen oyuncu çift, önceki akşam Ali adını verdikleri bebeklerini sağlıkla kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadılar. Doğum, önceki gün saat 19.50’de Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Furkan Kayabaşoğlu tarafından gerçekleştirildi.



Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:



Hande ve İsmail Demirci çiftinin bebeği, 52 cm ve 3 kilo 705 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz.



HASTANE ODASINDA POZ VERDİ

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Soral, oğlu Ali ile ilk fotoğrafını paylaştı. Eşi ve oğluyla hastane odasında objektif karşısına geçen ünlü isim, gönderisine, "Hoş geldin oğlum..." notunu düştü. Hande Soral'ın paylaşımı 249 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.





"TEYZELİĞİM RESMİYETE DÖKÜLDÜ"



Hande Soral'ın kendisi gibi oyuncu kardeşi Bensu Soral da hastane odasından paylaştığı bu fotoğrafa, "Dün akşam teyzeliğim resmiyete döküldü..." notunu düştü.



