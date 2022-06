Hande Erçel'den kıyafet tepkisi

ELLE Style Awards X M.A.C 2022’de önceki akşam ödüller sahiplerini buldu. Yılın ELLE Kızı ödülünü alan Hande Erçel, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Genek olarak iddialı kıyafetleri tercih eden Erçel, son dönemlerde dekolteli kıyafetlerin eleştiri boyutunun artmasına tepki gösterdi.

ELLE Style Awards X M.A.C 2022, Divan Kuruçeşme’de yapılan organizasyonla stilleri, başarıları ve özgün duruşlarıyla fark yaratan isimlerin ödüllendirildiği eşsiz bir geceye imza attı. Geceye Ali Koç, Kenan Doğulu, Beren Saat, Serenay Sarıkaya, Gülşen, Hande Erçel, Pınar Deniz, Boran Kuzum, Bige Önal, Kalben, Eda Ece, Dilan Çiçek Deniz, Berrak Tüzünataç, Aybüke Pusat, Derin Mermerci, Ece Sükan, Aslıhan Gürbüz, Şükrü Özyıldız, Zehra Güneş, Ece Şirin, Haluk Akakçe, Bünyamin-Lamia Aydın, Aslı Filinta ve İbrahim Kutluay gibi isimler büyük ilgi gösterdi.



ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU



Türkiye’nin stil ve moda konusundaki tek söz sahibi ödül töreni ELLE Style Awards X M.A.C 2022’de; Yılın Stil İkonu ödülünün sahibi, şarkıları kadar sahne şovları ve özgür kişiliği ile stili konuşturan pop müzik sanatçısı Gülşen oldu. Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu Pınar Deniz olurken Yılın Stil Sahibi Erkek Oyuncusu ödülünü Boran Kuzum, Yılın Stil Sahibi Müzisyeni ödülünü ise Edis aldı. Yılın ELLE Kızı Hande Erçel ve Yılın Stil Keşfi Bige Önal seçilirken, Yılın Marka İşbirliği ödülü Serenay Sarıkaya’nın oldu. Yılın Moda Tasarımcısı Raisa Vanessa ve Yılın Moda Vizyoneri olarak da Ece Şirin ödül aldılar. M.A.C Cosmetics Seçimiyle Göster Renklerini Özel Ödülü’ne Kalben layık görüldü. Yılın çok konuşulan dizisi Kulüp de geceden Yılın Dijital Projesi ödülüyle ayrıldı.



"İNSAN İSTEDİĞİ HER ŞEYİ GİYEBİLMELİ"



Hande Erçel ödül töreninde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Genel olarak iddialı kıyafetler tercih eden Hande Erçel, son dönemlerde dekolteli kıyafetlerin eleştiri boyutunun artmasına, "İnsan seviyorsa istediği her şeyi giyebilmeli. İstediği her şeyi yapmalı. Yani artık bunları geçelim diyorum. Çünkü ben bu elbise içinde çok iyi hissediyorum, iyi ki de giymişim. İnsanlar kadınlara bu yüklenmeleri bırakmalı. Hepimiz bir dünyada yaşıyoruz ve farklı bireyleriz, bırakalım da herkes özgürce yaşasın hayatını. Buna müdahale etmek doğru değil bu yüzyılda" sözleriyle tepki gösterdi.



'KAAN YILDIRIM' SORUSUNA YANIT YOK



Bir süredir Kaan Yıldırım'la beraber olan güzel oyuncu, sevgilisinin adını duyar duymaz, "Çok teşekkür ederim. Başka bir sorunuz var mı? Biz çok güzel bir gece için beraberiz. Bunları konuşmayalım" diyerek uzaklaştı.





'Sen Çal Kapımı' adlı dizinin setinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı, Maldivler'de ortaya çıkmıştı. 2021 yılında aşk yaşadıkları belgelenen ikili, geçtiğimiz haftalarda ayrılmıştı. Kaan Yıldırım ise; geçen yıl Hadise ile aşk yaşamıştı. İlişkileri bir yıl süren çift, ayrıldıklarını sosyal medya hesabından duyurmuştu.



Kaan Yıldırım ise, 2019’da Ezgi Eyüboğlu’dan boşanmış, 2021 yazında Hadise’den ayrılmıştı. Yıldırım, ocak ayı sonunda "Kalbim boş. Belki ‘14 Şubat’ta Uraz Kaygılaroğlu ile romantik bir yemek yeriz" diye espri yapmış; adı üç hafta önce de Kerem Bürsin’den yeni ayrılan Hande Erçel ile anılmıştı.



BAŞ BAŞA TATİL YAPTILAR



İkili aşk iddialarını yanıtsız bırakmıştı. Ortaya atılan söylentilere gülüp geçen Hande Erçel ile Kaan Yıldırım’ın ilişkisi, İngiltere’de belgelenmişti. Gossippasta'nın haberine göre; ikili Londra’da baş başa tatil yaparken görüntülenmişti.



Hande Erçel'in, Kaan Yıldırım ile çıkan aşk iddialarına yakın çevresine, "Kimseyle aşk yaşamıyorum. Kafamı dinleyeceğim bir süre" dediği öğrenilmişti.



Önceki haftalarda yeni bir aşka yelken açtığı Kaan Yıldırım ile Londra tatilinden dönen Hande Erçel, önceki gün Etiler’de objektiflere yansımıştı.



KAAN YILDIRIM İTİRAFI



Londra tatili sorulan güzel oyuncu, "Bu aralar birazcık tatil yaptım, evet" yanıtını vermişti. Erçel, Kaan Yıldırım’la birlikteliğiyle alakalı ise şu açıklamayı yapmıştı:



Ben çok iyiyim, her şey yolunda. Çok güzel.



"GEREKSİZ SORU"



Eski sevgilisi ve son dizisindeki partneri Kerem Bürsin’le ayrıldıkları hatırlatılan ünlü oyuncu, "Arkadaşlığınız devam ediyor mu?" sorusu üzerine, "Çok gereksiz bir soru oldu. Olur mu öyle şey? Bu şeyleri konuşmayalım hiç, gerek yok" demişti.