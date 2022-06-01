. Genç oyuncudan skandal yorum!
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Beyaz Gazete
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Genç oyuncudan skandal yorum!

Aslı İnandık, Barış Akarsu'nun hayatının anlatılacağı filmde sevgilisi Zeynep'i oynayacak. Katıldığı Elle Stil Ödülleri'nde Barış Akarsu filmi hakkında sorularla karşılaşan Aslı Bekiroğlu, verdiği skandal tepkiyle şoke etti. Aslı Bekiroğlu bu tepkisiyle alaysı bir ifade kullandı.

Ekleme: 1.06.2022 - 22:19 Güncelleme: 1.06.2022 - 22:19 / Editör: Ozge Selin
Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor. Henüz 27 yaşındayken trafik kazası geçirerek vefat eden Barış Akarsu'nun hayatının anlatılacağı filmde sevgilisini Aslı Bekiroğlu oynayacak. Sosyal medya uygulaması Vine'de çektiği videolar ile tanınıp dizi-film oyuncusu olan Aslı Bekiroğlu, katıldığı Elle Stil Ödülleri gecesinde Barış Akarsu hakkında skandal bir harekete imza attı. Aslı Bekiroğlu'na filmdeki rolü soruldu.

ASLI BEKİROĞLU'NDAN SKANDAL BARIŞ AKARSU YORUMU

Magazin muhabirleri, 'Barış beyin trajik bir ölümü oldu ne söylemek istersiniz?' diye sordu. Aslı Bekiroğlu bu soruya alaycı bir şekilde gülüp, 'Ne diyeyim hayatım başı sağ olsun ne denir' karşılığını verdi.
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