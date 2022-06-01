Ebru Cündübeyoğlu'nun acı günü...

Ünlü oyuncu Ebru Cündübeyoğlu'nun babası Ertuğrul Cündübeyoğlu, hayatını kaybetti. Büyük bir üzüntü yaşayan Ebru Cündübeyoğlu, acı haberi sosyal medya hesabından "Canım babamı kaybettik" diyerek, duyurdu.

Birçok başarılı projede rol alması ile adından söz ettiren Ebru Cündübeyoğlu, 1993 yılında Türkiye 4. Güzeli seçildi. Kariyerine oyuncu olarak devam eden ve uzun yıllardır ekranlarda yerini alan Ebru Cündübeyoğlu'nun babası Ertuğrul Cündübeyoğlu hayatını kaybetti. Ebru Cündübeyoğlu'nun eşi Güçlü Mete kötü haberi duyurdu.



Sosyal medya hesabından Ertuğrul Cündübeyoğlu'nun fotoğraflarını yayınlayan Mete, "Canım Ebru'mun canı babasını, kayınpederim, babamı kaybettik. İçimiz acıyor... Kelimeler düğümleniyor... Yarın sonsuzluğa uğurluyoruz, nur içinde yatsın. Çok üzgünüm..." ifadelerini kullandı.



Ebru Cündübeyoğlu da "Canım babamı kaybettik. 01.06.2022 (bugün) tarihinde öğle namazına müteakiben, Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze namazı kılınıp, Kurtköy Mezarlığı'na defnedilecektir." paylaşımında bulundu.



