. Yıldız Tilbe yine tarzını konuşturdu
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Yıldız Tilbe yine tarzını konuşturdu

Sahne kostümleriyle sürekli gündeme gelen Yıldız Tilbe, yine tarzıyla sevenlerine eğlenceli anlar yaşattı.

Ekleme: 9.05.2022 - 18:59 Güncelleme: 9.05.2022 - 19:06 / Editör: Ozge Selin
Kendine özgü sesi ve tarzı olan Yıldız Tilbe, şarkıları kadar tercih ettiği sahne kıyafetleriyle de gündem oluyor.

Geçtiğimiz gün Maslak'ta sevenleriyle bir araya gelen Tilbe'nin, sahne kıyafeti seçimi dikkat çekti.

Pembe ve yeşil ayakkabı tercih etti
Üzeri payetli beyaz bir elbise giyen Yıldız Tilbe, ayakkabı olarak ise pembe ve yeşil tercih etti.

Yıldız Tilbe yine tarzını konuşturdu

Ayakkabılarındaki renkleri, kolluklarla tamamlayan sevilen sanatçı, şarkılarıyla da sevenlerini unutulmaz bir akşam yaşattı.
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