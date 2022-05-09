Sadakatsiz'in Selçuk'u Tarık Emir Tekin askere gidiyor!

Geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülenen Sadakatsiz'in Selçuk'u Tarık Emir Tekin askere gideceğini açıkladı. Gazeteciler ile sohbet eden Tarık Emir Tekin, vatani görevini Maltepe'de yapacağını belirtti.

Kanal D'nin sevilen yapımlarından olan ve final yapmaya hazırlanan Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Selçuk karakteri ile izleyici karşısına çıkan Tarık Emir Tekin ile sevgilisi Sofia, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı.



Başarılı oyunculuk performansı ile adından söz ettiren, annesi Şevval Sam'ın izinden giden Tekin, basın mensupları ile ayaküstü sohbet etti.



Yakışıklı oyuncu, iki sezondur izleyenleri ekran başına kilitleyen Sadakatsiz dizisinin birkaç bölüm sonra final yapacağını açıkladı.



TARIK EMİR TEKİN ASKERE GİDİYOR



Tarık Emir Tekin, vatani görevini Maltepe'de yapacağını belirtti. Tekin, annesi Şevval Sam'ın da kendisini özleyeceğini sözlerine ekledi.