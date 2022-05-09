. Kurt Efe ile anneliği tadan Başak Dizer'den sürpriz paylaşım! 'Sarışınlarım benim' diyerek paylaştı sosyal medya coştu!
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Kurt Efe ile anneliği tadan Başak Dizer'den sürpriz paylaşım! 'Sarışınlarım benim' diyerek paylaştı sosyal medya coştu!

Türkiye'nin en yakışıklı jönleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Geçen aylarda bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi geçtiğimiz günlerde kucaklarına aldı. Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe'nin altın sarısı saçları ile babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği bebek görmesine gidenler tarafından söylense de henüz Kurt Efe görüntüsü ünlü çift tarafından paylaşılmadı. Çiftin hayranları sabırsızlıkla Kurt Efe'yi beklerken Başak Dizer'den Anneler Günü'ne özel bir paylaşım geldi. Başak Dizer annesi Gül Dizer ile eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un karesini paylaşarak "Sarışınlarım benim" dedi. Başak Dizer'in annesinin kendisinden çok Kıvanç Tatlıtuğ'a benzemesi sosyal medyada yorumlara yansızı

Ekleme: 9.05.2022 - 10:06 Güncelleme: 9.05.2022 - 10:07 / Editör: Ozge Selin
45 yaşında ilk kez anne olan Başak Dizer'den çok konuşulan Anneler Günü paylaşımı geldi.

Türkiye'nin en yakışıklı jönleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 yıl önce Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaevine girdi.

Ünlü çift bu mutlu evliliklerini şimdilerde bir de çocukla taçlandırdı.

Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, 15 Nisan'da doğan oğullarına Kurt Efe ismini verdi.

Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe'nin altın sarısı saçları ile babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği bebek görmesine gidenler tarafından söylense de henüz Kurt Efe görüntüsü ünlü çift tarafından paylaşılmadı.

Çiftin hayranları sabırsızlıkla Kurt Efe'yi beklerken Başak Dizer'den Anneler Günü'ne özel bir paylaşım geldi.

Başak Dizer annesi Gül Dizer ile eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un karesini paylaşarak "Sarışınlarım benim" dedi.

İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in annesi ile benzerliğinin şaşırttığı o paylaşım ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin anneleri...

Başak Dizer'in annesinin kendisinden çok Kıvanç Tatlıtuğ'a benzemesi sosyal medyada yorumlara yansızı.

Öte yandan, Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi Nurten Tatlıtuğ torun sevincini şu sözlerle dile getirmişti:

2. Sayfa programına telefonla bağlanan anne Tatlıtuğ, "Mutluluğumu kelimelere dökemiyorum. Allah analı babalı büyütsün. Çok özel şekilde haberi verdiler, ondan bahsetmek istemiyorum. Beklenen bir şeydi. Güzel haberi verdikleri için ikisine de teşekkür ederim. Mutluluk benim için üst düzeyde. Allah eli ayağı düzgün, sağlıklı bir bebek nasip etsin"
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