Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül tatile Afrika'ya gidecek!

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu önceki gün Etiler'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Eşi Neslihan Atagül ile tatil planlarından bahseden Kadir Doğulu, "Afrika'ya gitmeyi düşünüyoruz" dedi.

Bir süredir ekranlardan uzak olan yakışıklı oyuncu Kadir Doğulu, geçtiğimiz gün Etiler'de yer alan bir mekandan çıkarken görüntülendi. Basın mensupları ile sohbet eden Kadir Doğulu, toplantıya geldiğini söyledi. Ünlü oyuncu, "Yeni projelerimiz için toplantılar yaptık, dijitale güzel projelerimiz olacak. Artık dünyaya açılmak için uğraşıyoruz, projelerimizi de bu yönde ayarlamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



"AFRİKA'YA GİTMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"



"Tatil planı olacak mı?" sorusuna yanıt veren Doğulu, "Çekimler öncesi bir tatil yapmayı daha düşünüyoruz, umuyorum dinlenerek geçireceğiz. Güney Yarım Küre'de olur tahmini bu sefer tatil, Afrika'ya gitmeyi düşünüyoruz" dedi.