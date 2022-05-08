Yıl dönümünde aşka geldi!

İdo Tatlıses ile 2021 yılının Ekim ayında nikah masasına oturan Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Şefkatli, Instagram hesabında eşi İdo Tatlıses ile birlikteliklerinin altıncı yıl dönümüne özel bir paylaşımda bulundu.

Yasemin Şefkatli, 2021 yılının Ekim ayında İbrahim Tatlıses'in oğlu, İdo Tatlıses ile nikah masasına oturdu.



Oğlunun düğünü için kesenin ağzını açan Tatlıses, hiçbir masraftan kaçınmamış ve gelinine verdiği düğün hediyesi olay olmuştu. İmparator, düğünde gelinine 450 bin TL değerinde bir altın kemer takmıştı.



Son olarak taze gelin Yasemin Şefkatli'nin kayınpederi İbrahim Tatlıses'in yüzünün fotoğrafını koluna dövme olarak yaptıracağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Hakkında çıkan haberler karşısında Yasemin Şefkatli sessizliğini bozdu.



"BUNDAN BENİM HABERİM YOK"



Bir Instagram sayfasından yapılan "Şarkıcı İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, kayınpederi İbrahim Tatlıses'in yüzünü koluna dövme yaptıracağını açıkladı" şeklindeki paylaşıma Şefkatli, şu yorumu yaptı: "Ama bundan benim haberim yok." Yasemin Şefkatli böylece jet hızıyla iddiaları yalanlamış oldu.



Manken ve model olarak bilinen Yasemin Şefkatli, sosyal medyada eşi İdo Tatlıses ile yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirdi. Şefkatli, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.



Yasemin Şefkatli evlilik yıl dönümünde aşka geldi

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, Instagram hesabında eşi İdo Tatlıses ile birlikteliklerinin altıncı yıl dönümüne özel bir paylaşımda bulundu. Koşarak eşinin kucağına atladığı anları yayınlayan Şefkatli'nin paylaşımına düştüğü not da dikkat çekti.



"İDO ALTI YIL MI?"



Genç model, "İdooo, altı yıl mı? Aynı zamanda da komik" ifadelerini kullandı. Koşarak eşinin kucağına atladığı anları yayınlayan Şefkatli'nin paylaşımı çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gördü.