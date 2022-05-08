Sıfır makyaj Ayşegül Yıldız!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in eski eşi ve kızı Elif Ada'nın annesi Ayşegül Yıldız, sosyal medyada sıfır makyaj fotoğrafını yayınladı. 41 yaşındaki Yıldız'a, takipçilerinden övgü yağdı.

Ayşegül Yıldız, son günlerde bir sıcak bir soğuk giden havaların kurbanı oldu. Soğuk algınlığı geçiren Yıldız, "Yaz geliyor diye sevinirken hasta olmak. Aman dikkat havalar çok dengesiz. Suratsızlığım için de kusura bakmayın artık" notuyla Instagram hesabından fotoğrafını paylaştı.



"HER HALİNİZLE ÇOK GÜZELSİNİZ"



Yıldız'ın makyaj yapmadan ve filtre kullanmadan yayınladığı poza beğeni yağdı. Takipçilerinden "Geçmiş olsun" mesajlarının yanı sıra "Ne suratsızlığı her halinizle çok güzelsiniz" şeklinde övgü dolu yorumlar geldi.