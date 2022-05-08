Merve Boluğur'dan botoks yanıtı!

Gerek açıklamaları gerek sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur doğallıktan yana olduğunu vurguladıç Instagram pozlarıyla adından söz ettiren oyuncu botoks yanıtıyla dikkat çekti.

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile evlilikleri sadece üç yıl süren ve sonrasında aşkta aradığı mutluluğu uzun süredir bulamayan güzel oyuncu Merve Boluğur'un ismi, bir süredir Türk pop müziğinin ünlü ismi Emre Kaya ile anılıyordu.



Önceki haftalarda Kaya ile görüntülenen Boluğur, haklarında çıkan haberlere yanıt vererek "İlişki yok, iş var" açıklamasını yapmıştı. Boluğur, Kaya'nın başarılı çalışmalarından söz ederek, onunla müzikle alakalı çalıştıklarını söylese de gazeteciler tarafından pek inandırıcı bulunmamıştı.



SAMİMİ POZLARINI PAYLAŞTI



Ardından arabesk albüm çalışması nedeniyle ekibiyle gece gündüz çalışan Emre Kaya'yı stüdyosunda ziyaret eden Merve Boluğur, ünlü popçu ile oldukça samimi pozlarını sosyal medya hesaplarında paylaşmıştı. Enerjik ve mutlu olduğu gözlenen güzel oyuncunun el ele göz göze ve derin sohbetler yaparken çekilen fotoğrafları, görenlere "Bu aşk değil de nedir" dedirtmişti.



Yakın çevresi tarafından işkolik olduğu bilinen, arabesk albüme mola verip, mekanlara çıktığında ise hep Merve Boluğur ile görüntülenen Emre Kaya; bu konudaki sessizliğini korurken, sempatik oyuncunun bunun tam tersi paylaşımlar yapması ise kafaları karıştırmıştı. Kaya'nın ise sosyal medya hesaplarında işi ve spor dışında hiçbir paylaşım yapmaması dikkat çekmişti.



Merve Boluğurdan botoks yanıtı: Herkes benzer surat

Oyuncu, sonrasında bir mekana eğlenmeye gitmişti. Nilüfer'in "Sen Mühimsin" şarkısı eşliğinde dans ederken paylaştığı videosu gündem olan Boluğur'un, Emre Kaya ile dans ettiği yeni bir görüntüsü daha ortaya çıkmıştı.



"AŞIK OLDUĞUMDA SÖYLERİM"



Bir magazin sayfası tarafından 'Merve Boluğur ile Emre Kaya'nın aşk dansı' açıklamasıyla paylaşılan görüntüleri aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncu, "Arkadaşım demiştim ya... Aşık olduğumda söylerim" ifadelerini kullanmıştı.



Merve Boluğurdan botoks yanıtı: Herkes benzer surat

Bir süredir şarkı yapacağını söyleyen oyuncu sosyal medyada oldukça aktif. Sık sık hayranlarının sorularını yanıtlayan ve son günlerde de tatil pozlarıyla gündem olan Merve Boluğur doğallıktan yana olduğunu söyledi.



"KADINI GÜZEL YAPAN OLDUĞU GİBİ OLMASI"



Merve Boluğur takipçisinin "Botoks var mı tatlım?" sorusuna "Yok. Herkes benzer surat. Bence kadını güzel yapan olduğu gibi olması" yanıtını verdi.