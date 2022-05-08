. Merve Boluğur'dan botoks yanıtı!
  • USD: 14,90 - 14,92
  • EURO: 15,71 - 15,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Merve Boluğur'dan botoks yanıtı!

Gerek açıklamaları gerek sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur doğallıktan yana olduğunu vurguladıç Instagram pozlarıyla adından söz ettiren oyuncu botoks yanıtıyla dikkat çekti.

Ekleme: 8.05.2022 - 10:32 Güncelleme: 8.05.2022 - 10:32 / Editör: Ozge Selin
Şarkıcı Murat Dalkılıç ile evlilikleri sadece üç yıl süren ve sonrasında aşkta aradığı mutluluğu uzun süredir bulamayan güzel oyuncu Merve Boluğur'un ismi, bir süredir Türk pop müziğinin ünlü ismi Emre Kaya ile anılıyordu.

Önceki haftalarda Kaya ile görüntülenen Boluğur, haklarında çıkan haberlere yanıt vererek "İlişki yok, iş var" açıklamasını yapmıştı. Boluğur, Kaya'nın başarılı çalışmalarından söz ederek, onunla müzikle alakalı çalıştıklarını söylese de gazeteciler tarafından pek inandırıcı bulunmamıştı.

SAMİMİ POZLARINI PAYLAŞTI

Ardından arabesk albüm çalışması nedeniyle ekibiyle gece gündüz çalışan Emre Kaya'yı stüdyosunda ziyaret eden Merve Boluğur, ünlü popçu ile oldukça samimi pozlarını sosyal medya hesaplarında paylaşmıştı. Enerjik ve mutlu olduğu gözlenen güzel oyuncunun el ele göz göze ve derin sohbetler yaparken çekilen fotoğrafları, görenlere "Bu aşk değil de nedir" dedirtmişti.

Yakın çevresi tarafından işkolik olduğu bilinen, arabesk albüme mola verip, mekanlara çıktığında ise hep Merve Boluğur ile görüntülenen Emre Kaya; bu konudaki sessizliğini korurken, sempatik oyuncunun bunun tam tersi paylaşımlar yapması ise kafaları karıştırmıştı. Kaya'nın ise sosyal medya hesaplarında işi ve spor dışında hiçbir paylaşım yapmaması dikkat çekmişti.

Merve Boluğurdan botoks yanıtı: Herkes benzer surat
Oyuncu, sonrasında bir mekana eğlenmeye gitmişti. Nilüfer'in "Sen Mühimsin" şarkısı eşliğinde dans ederken paylaştığı videosu gündem olan Boluğur'un, Emre Kaya ile dans ettiği yeni bir görüntüsü daha ortaya çıkmıştı.

"AŞIK OLDUĞUMDA SÖYLERİM"

Bir magazin sayfası tarafından 'Merve Boluğur ile Emre Kaya'nın aşk dansı' açıklamasıyla paylaşılan görüntüleri aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncu, "Arkadaşım demiştim ya... Aşık olduğumda söylerim" ifadelerini kullanmıştı.

Merve Boluğurdan botoks yanıtı: Herkes benzer surat
Bir süredir şarkı yapacağını söyleyen oyuncu sosyal medyada oldukça aktif. Sık sık hayranlarının sorularını yanıtlayan ve son günlerde de tatil pozlarıyla gündem olan Merve Boluğur doğallıktan yana olduğunu söyledi.

"KADINI GÜZEL YAPAN OLDUĞU GİBİ OLMASI"

Merve Boluğur takipçisinin "Botoks var mı tatlım?" sorusuna "Yok. Herkes benzer surat. Bence kadını güzel yapan olduğu gibi olması" yanıtını verdi.
Fenerbahçe'den İmamoğlu'na cevap: 'Bu camia sandıkta hesaplaşmasını iyi bilir'
Katil İsrail’den yeni Ali Cengiz oyunu! Taliban haberinde Türk bayraklı fotoğraf kullandılar!
Rusya Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk kez! Rusya onayladı...
Başkan Erdoğan’dan Anneler Günü mesajı!
CHP'li Tanju Özcan'a tepkiler dinmiyor! 'Sizin ölülere de mi saygınız yok'
Türkiye de imzalayanlar arasında! Dünya Sağlık Örgütü Ukrayna için düğmeye bastı!
Azerbaycan’da TEKNOFEST heyecanı! Başkan Erdoğan da katılacak!
DHKP-C'de büyük çözülme geldi! CHP'nin sahip çıktığı Halkın Hukuk Bürosu'nun örgütle bağı ortaya çıktı!
Falyalı soruşturmasında yeni detaylar! Örgüt şeması ortaya çıktı!
Beyaz eşyada fahiş fiyata ‘dur’ denildi!
Ette ithalat lobisi devrede küçük besiciyi kıskaca aldılar!
Muharrem İnce'den Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a eleştiri: Çözebildikleri bir sorun yok.
Jahrein olarak tanınan Ahmet Sonuç'tan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki! Ellerim kırılsaydı da oy vermeseydim.
Van Valiliğinden Sinan Oğan'ın provokatif 'göçmen' paylaşımına yalanlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Teğmen Talha Bahadır’ın babasıyla telefonda görüştü
Ukrayna: Azovstal'daki tüm kadın, çocuk ve yaşlılar tahliye edildi
Terör örgütü YPG/PKK'ya Suriye'de ağır darbe: Etkisiz hale getirildiler...
Dünyada 5 tane var! Rize-Artvin Havalimanı için geri sayım! İlk inişi Başkan Erdoğan ile Aliyev yapacak...
Ukrayna açıkladı: Bir Rus gemisini daha vurduk!
Türkiye'nin hangi ilinde kaç Suriyeli var: İşte rakamlar
İstanbul'a yeni metro hattı geliyor: Bakan Karaismailoğlu tarih vererek duyurdu

İstanbul'a yeni metro hattı geliyor: Bakan Karaismailoğlu tarih vererek duyurdu

Feci kaza sonrası kaybolmuştu: Bulunması için Ankara'dan özel ekip geldi

Feci kaza sonrası kaybolmuştu: Bulunması için Ankara'dan özel ekip geldi

İzmit Körfezi'nin rengi turkuaza döndü: İstanbul'a kadar dayandı

İzmit Körfezi'nin rengi turkuaza döndü: İstanbul'a kadar dayandı

21 sene boyunca eşinin cesediyle yaşayan adam en sonunda vazgeçti

21 sene boyunca eşinin cesediyle yaşayan adam en sonunda vazgeçti

Adana'da anne kızını ayağından zincirledi! Sebebi herkesi şoke etti!

Adana'da anne kızını ayağından zincirledi! Sebebi herkesi şoke etti!

Zeynep Koyun’u katletmişti! Dededen korkunç sözler: Zevk için...

Zeynep Koyun’u katletmişti! Dededen korkunç sözler: Zevk için...