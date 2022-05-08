. Alper Saldıran'ın yeni aşkı!
  • USD: 14,90 - 14,92
  • EURO: 15,71 - 15,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Alper Saldıran'ın yeni aşkı!

Oyuncu Alper Saldıran, aradığı aşkı model Lara Alan’da buldu.

Ekleme: 8.05.2022 - 10:35 Güncelleme: 8.05.2022 - 10:35 / Editör: Ozge Selin
Alper Saldıran 2013 yılında meslektaşı Pınar Tuncegil ile evlenmiş, çift 2019’da evliliklerini resmi olarak noktalamıştı. En son “Yakamoz S-245” dizisiyle seyirci karşısına çıkan Saldıran, aşk hayatında yeni bir sayfa açtı.

GÖZLERDEN UZAK
Ünlü oyuncu, bir süre önce model Lara Alan ile aşk yaşamaya başladı. Yakın çevrelerinden alınan bilgiye göre; birbirlerini tanıma aşamasında olan çift, ilişkilerini bir süre gözlerden uzak yaşamak istiyor ve el ele ortaya çıkmak için henüz erken olduğunu düşünüyor.

Alper Saldıran’ın Pınar Tuncegil’le evliliği 6 yıl sürdü.
Fenerbahçe'den İmamoğlu'na cevap: 'Bu camia sandıkta hesaplaşmasını iyi bilir'
Katil İsrail’den yeni Ali Cengiz oyunu! Taliban haberinde Türk bayraklı fotoğraf kullandılar!
Rusya Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk kez! Rusya onayladı...
Başkan Erdoğan’dan Anneler Günü mesajı!
CHP'li Tanju Özcan'a tepkiler dinmiyor! 'Sizin ölülere de mi saygınız yok'
Türkiye de imzalayanlar arasında! Dünya Sağlık Örgütü Ukrayna için düğmeye bastı!
Azerbaycan’da TEKNOFEST heyecanı! Başkan Erdoğan da katılacak!
DHKP-C'de büyük çözülme geldi! CHP'nin sahip çıktığı Halkın Hukuk Bürosu'nun örgütle bağı ortaya çıktı!
Falyalı soruşturmasında yeni detaylar! Örgüt şeması ortaya çıktı!
Beyaz eşyada fahiş fiyata ‘dur’ denildi!
Ette ithalat lobisi devrede küçük besiciyi kıskaca aldılar!
Muharrem İnce'den Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a eleştiri: Çözebildikleri bir sorun yok.
Jahrein olarak tanınan Ahmet Sonuç'tan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki! Ellerim kırılsaydı da oy vermeseydim.
Van Valiliğinden Sinan Oğan'ın provokatif 'göçmen' paylaşımına yalanlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Teğmen Talha Bahadır’ın babasıyla telefonda görüştü
Ukrayna: Azovstal'daki tüm kadın, çocuk ve yaşlılar tahliye edildi
Terör örgütü YPG/PKK'ya Suriye'de ağır darbe: Etkisiz hale getirildiler...
Dünyada 5 tane var! Rize-Artvin Havalimanı için geri sayım! İlk inişi Başkan Erdoğan ile Aliyev yapacak...
Ukrayna açıkladı: Bir Rus gemisini daha vurduk!
Türkiye'nin hangi ilinde kaç Suriyeli var: İşte rakamlar
İstanbul'a yeni metro hattı geliyor: Bakan Karaismailoğlu tarih vererek duyurdu

İstanbul'a yeni metro hattı geliyor: Bakan Karaismailoğlu tarih vererek duyurdu

Feci kaza sonrası kaybolmuştu: Bulunması için Ankara'dan özel ekip geldi

Feci kaza sonrası kaybolmuştu: Bulunması için Ankara'dan özel ekip geldi

İzmit Körfezi'nin rengi turkuaza döndü: İstanbul'a kadar dayandı

İzmit Körfezi'nin rengi turkuaza döndü: İstanbul'a kadar dayandı

21 sene boyunca eşinin cesediyle yaşayan adam en sonunda vazgeçti

21 sene boyunca eşinin cesediyle yaşayan adam en sonunda vazgeçti

Adana'da anne kızını ayağından zincirledi! Sebebi herkesi şoke etti!

Adana'da anne kızını ayağından zincirledi! Sebebi herkesi şoke etti!

Zeynep Koyun’u katletmişti! Dededen korkunç sözler: Zevk için...

Zeynep Koyun’u katletmişti! Dededen korkunç sözler: Zevk için...