. Süper lüks evi görenleri büyüledi!

Petek Dinçöz, Serkan Kodaloğlu ile ayrılık haberini de sosyal medya hesabından duyurmuştu. Petek Dinçöz, çocuğunun babası Serkan Kodaloğlu ile 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz günlerde noktalamış ve soluğu Miami'de almıştı. Oğlu İrfan Aslan ile Miami'ye yerleşen Petek Dinçöz oradan paylaşımda bulunmuştu. Petek Dinçöz yeni eviyle gündeme geldi. Boşandıktan sonra Reza Zarrab'la aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Petek Dinçöz'e Zarrab'ın 700 bin dolara ev aldığı iddia ediliyordu. Seren Serengil, Petek Dinçöz'ün ABD'deki evinin görüntülerini yayınladı. Petek Dinçöz son olarak 'Yağmurlu bir gün' notuyla paylaşım yaptı. İşte şarkıcı Petek Dinçöz'ün göz kamaştıran lüks dairesi…

Boşandıktan sonra Reza Zarrab'la aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Petek Dinçöz'e Zarrab'ın 700 bin dolara ev aldığı iddia ediliyordu.



Seren Serengil, Petek Dinçöz'ün ABD'deki evinin görüntülerini yayınladı



Geçtiğimiz günlerde eşi Serkan Kodaloğlu'ndan geçtiğimiz haftalarda boşanan şarkıcı Petek Dinçöz oğlu İrfan Aslan'ı da yanına alarak Miami'ye taşındığını açıklamıştı.



Bunun üzerine Dinçöz'ün Miami'de aldığı lüks ev tartıma konusu olmuştu.



Söylemezsem Olmaz sunucusu Seren Serengil, Petek Dinçöz'ün ABD'deki evinin görüntülerini yayınladı.



Serengil Petek Dinçöz'ün neredeyse 800 bin dolar olan paranın yüzde 20'sini peşin ödediğini söylendi.



2014 yılında nikâh masasına oturduğu Petek Dinçöz'le sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Serkan Kodaloğlu, yeni bir aşka yelken açtı.



Petek Dinçöz ile 8 yıl süren evlilikleri geçtiğimiz günlerde tek celsede biten iş insanı Serkan Kodaloğlu, önceki gece Tarabya'daki bir mekanda, 2018 Best Model of the World birincisi olan Fas asıllı oyuncu Iman Casablanca ile baş başa yemek yerken görüntülendi.





Yaklaşık 5 saat boyunca mekanda kalan çift, samimi halleriyle dikkat çekti. Kodaloğlu gece boyunca Casablanca'dan gözlerini ayıramadı. 2018 Best Model of the World birincisi seçildikten sonra kariyerine Türkiye'de devam eden Casablanca'nın da keyfinin yerinde olduğu gözlendi.



Çıkışta flaşların patlamasıyla panik olan ikili, tekrar mekana geri döndü. Çalışanlar muhabirlerin görüntü almaması için seferber olsa da arka kapıdan kaçmaya çalışan ikili görüntülenmekten kurtulamadı.



"OĞLUMUZ İÇİN ANNE-BABA İLİŞKİMİZ DEVAM EDECEK"



Petek Dinçöz, Serkan Kodaloğlu ile ayrılık haberini de sosyal medya hesabından duyurmuştu. Dinçöz, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:



Sn. Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık. Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle...



"MIAMI'YE YERLEŞMEYE KARARI ALDIM"



Öte yandan Petek Dinçöz, geçtiğimiz haftalarda da oğlu İrfan Aslan ile Miami'ye yerleştiğini açıklamıştı. Dinçöz, oğlu ile yeni evinin bahçesinde verdiği pozuna şu notu düşmüştü:



Herkese merhabalar... Beni yıllardır yalnız bırakmayan, benimle birlikte büyüyen başta 'PDFC' ailem, sonra siz değerli sevenlerim...



Öncelikle beni merak ettiğiniz için çok teşekkür ederim, ben çok iyiyim.



Oğlumun yabancı dilini daha hızlı ve iyi geliştirebilmesi için bundan sonraki süreçte eğitim ve öğretim yılını yurt dışında devam etmesini istediğim için Miami'ye yerleşme kararı aldım.



Bir süre işlerim doğrultusunda gidiş-dönüş yapacağım. Onun dışında burası çok güzel, alışmaya çalışıyoruz. Elimden geldiğince de Instagram'da aktif olmaya çalışacağım. Hepinizi çok seviyorum, kocaman sevgiler.



2. KEZ ANNELİK HEYECANIM YARIM KALDI"



2020 yılında ikinci kez anne olacağını duyuran Petek Dinçöz, kısa bir süre sonra bebeğini kaybetmişti.



Dinçöz, üzüntüsünü "Doğuştan gelen boyun kemiği tersliği rahatsızlığı ve troid hastalığım sebebiyle 2. kez yaşadığım annelik heyecanım maalesef yarım kaldı. Ailemizin büyümesi ve İrfan Aslan'ın ağabey olması tek dileğimiz. Rabbim bana ve tüm anne olmak isteyenlere bu duyguyu sağlıkla, hayırlısıyla yaşatsın." sözleriyle dile getirmişti.



