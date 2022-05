Özlem Yılmaz oyunculuğu bıraktı

Daha önce 'Dedektif Memoli', 'Ağlama Anne', 'Kara Ekmek', 'Emanet', 'Zoraki Koca', 'Servet Avcısı' gibi yapımlarda rol alan ve uzun süredir ekranlardan uzak olan Özlem Yılmaz, oyunculuk kariyerine nokta koyduğunu duyurdu.

Oyuncu Özlem Yılmaz (35), radikal bir karar aldı. Geçtiğimiz yıllarda 'Unutulmaz', 'Emanet', 'Ağlama Anne', 'Zoraki Koca' gibi birçok yapımda rol alan Yılmaz, oyunculuğu bıraktığını açıkladı. Özlem Yılmaz, konuyla alakalı Instagram'dan paylaşımda bulundu.



15 yıllık kariyerine son veren Yılmaz, sosyal medyadan hayranlarına seslendi. 19 yaşında başlayan macerasının sonuna geldiğini dile getiren Özlem Yılmaz, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:



'Beklenti ve belirsizliklere son vermek isterken kafamın içine hapsolmuş cümleleri yazıya dökmekte bu kadar zorlanacağımı düşünmemiştim hiç. Nasıl başlamam gerektiğinin kararsızlığıyla; saatlerdir telefon ekranı ile salonun boş bir köşesi arası gidip, geliyor gözlerim. Bu esnada aklıma gelen iyi-kötü bin bir anı duygudan duyguya sürüklüyor beni. Anbean gülümseyip, arada bir de tek kaş kaldırıyorum sanki o anları yeniden yaşıyor gibi... Hızla geçen 15 yıllık oyunculuk serüvenime sığmış öyle çok hikaye var ki... 'Ama biz şimdi asıl konumuza dönelim...' Uzun zamandır yeni proje beklentisiyle ilgili aldığım yorumlar ve sorular üzerine paylaşma gereksinimi duyduğum, tek nefeste alınmadığına emin olabileceğiniz; bundan sonraki süreç ile ilgili kararım; ekranlarda olmayacağım.'



"OYUNCULUĞUN BANA VERDİĞİ HAZ TARTIŞILMAZ"



"Çocukluk hayali gerçekleşmiş, hobisini meslek edinebilmiş biri olarak şunu çok net söyleyebilirim ki; oyunculuğun bana vermiş olduğu haz tartışılmaz" diyen ünlü isim, "Farklı kimliklere can vermenin keyfi bir yana, içimde saklı kalmış ya da bastırılmış duygu ve davranışları, ‘ol’mayı üstlendiğim karakterlere yükleyerek açığa çıkarmak çok büyük bir zevk oldu her zaman benim için. Bu şansı elde ettiğim için mutluyum" ifadelerini kullandı.



,Yılmaz, sözlerini; "19 yaşından beri severek yaptığım mesleğimden beni uzaklaştıran detayları çok gerekli görürsem bilahare konuşuruz. 'Sözü daha fazla uzatmayayım...' Bu hazzı yaşamama vesile, üzerimde emeği ve hakkı olan herkese sonsuz teşekkür borçluyum. Birlikte çalışmaktan şeref duyduğum insanlar, güzel tanışıklıklar, kurulan anlamlı dostluklar... Mesleğimin hayatıma kattığı her ne varsa, acı tatlı yaşanan her şeye şükürler olsun. Sevgi ve saygımı içinde hisseden herkes, iyi ki varlar... İyi ki varsınız..." şeklinde noktaladı.